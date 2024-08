- Macron partecipa a riunioni di consultazione

Dopo le elezioni parlamentari di sei settimane fa, Emmanuel Macron, il Presidente francese, sta pianificando la formazione di un governo. Ha iniziato questo processo tenendo discussioni con i rappresentanti dell'alleanza di sinistra Nouveau Front Populaire, che si è affermata come leader nelle elezioni, sebbene non abbia raggiunto la maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale.

L'alleanza di sinistra ha espresso ottimismo dopo l'incontro. La leader dei Verdi, Marine Tondelier, ha dichiarato: "Lasciamo questo incontro con notizie positive". Il presidente del Partito Socialista, Olivier Faure, ha aggiunto che Macron ha riconosciuto che per mantenere la stabilità non è necessario aderire alle sue politiche precedenti. Questo riconoscimento è significativo.

Riguardo alla nomina di un nuovo primo ministro, Faure ha menzionato: "Non ha specificato una data esatta, ma ha fatto un accenno a una nomina rapida". Tondelier ha insistito: "Deve finire le sue consultazioni lunedì. Abbiamo bisogno di una risposta entro martedì".

Macron sta cercando una vasta maggioranza nel governo

Nelle elezioni parlamentari, l'alleanza di sinistra si è affermata come vincitrice, superando leggermente le forze centristi di Macron e i nazionalisti di estrema destra di Marine Le Pen. Nessuna delle fazioni è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Dopo le elezioni, la Francia è stata colpita da uno stallo politico. Macron ha accettato le dimissioni del suo primo ministro, Gabriel Attal, ma non ha ancora nominato un nuovo capo del governo.

I rappresentanti dell'alleanza Nouveau Front Populaire, composta dal Partito di Sinistra La France Insoumise (LFI), i Comunisti, i Socialisti e i Verdi, hanno ribadito la loro pretesa di controllo del governo dopo l'incontro con Macron. La loro candidata scelta per la posizione di primo ministro, Lucie Castets, ha dichiarato: "Da oggi sono pronta a costruire queste coalizioni, a impegnarsi in un dialogo con altre forze politiche in un tentativo di garantire la stabilità del paese".

Macron ha costantemente espresso il suo desiderio di una vasta e stabile maggioranza per il governo. Ha invitato i partiti a collaborare indipendentemente dalle loro affiliazioni ideologiche. Le discussioni ora mirano a identificare come i partiti possono raggiungere questo obiettivo, secondo il Palazzo dell'Eliseo.

Riconciliazione delle posizioni consolidate

Dopo la sinistra, Macron si è riunito con il suo campo centrista. Successivamente, incontrerà i conservatori e due fazioni minori. Lunedì, il Presidente incontrerà i nazionalisti di estrema destra di Marine Le Pen e i presidenti delle due camere parlamentari.

Il modo in cui si raggiungerà una risoluzione durante le discussioni rimane incerto. Il campo di Macron ha costantemente escluso la collaborazione con il spesso populista partito LFI. Tuttavia, l'alleanza di sinistra insiste nel lavorare insieme - specificamente all'interno dell'alleanza di LFI, Comunisti, Verdi e Socialisti.

L'alleanza di sinistra, avendo vinto nelle elezioni parlamentari, è attualmente in trattative con il Presidente Macron per formare un governo di maggioranza. Macron mira a ottenere una vasta e stabile maggioranza per il governo, come espresso dopo le elezioni.

Leggi anche: