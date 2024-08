- Macron inizia le discussioni per la creazione di una nuova amministrazione.

Dopo le elezioni parlamentari francesi sei settimane fa, il Presidente Emmanuel Macron ha avviato le trattative con vari enti politici del Paese per formare un nuovo governo. Nella prima mattinata, il capo ha incontrato emissari della coalizione di sinistra populista Nouveau Front Populaire, che ha vinto ma è corta di circa 100 seggi per ottenere una maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale.

Da quando la Camera bassa ha ricevuto un nuovobatch di rappresentanti un mese e mezzo fa, il Paese è in una situazione di incertezza politica. Le forze di sinistra e di centro sono riuscite a impedire il successo iniziale del nazionalista di destra Marine Le Pen. Il partito di Le Pen e i suoi alleati hanno ottenuto il terzo posto, dietro alle forze di centro di Macron. Nessuna delle due fazioni è riuscita a ottenere una maggioranza di governo. Macron ha richiesto le dimissioni del suo primo ministro, Gabriel Attal, ma non ha ancora scelto un successore.

Sembra che non ci sia un consenso

Il campo di sinistra ritiene di avere il diritto di formare un governo dopo il successo elettorale. La coalizione aveva già concordato lo scorso mese che la funzionaria pubblica Lucie Castets dovrebbe diventare primo ministro. "Non c'è un piano B al posto di Lucie Castets", ha dichiarato la leader dei Verdi Marine Tondelier su France Inter prima di incontrare Macron. Manuel Bompard, presidente del partito di sinistra La France Insoumise (LFI), ha sostenuto che non selezionare Castets sarebbe un atto autoritario.

Macron ha costantemente sostenuto la necessità di una maggioranza solida e stabile nel nuovo governo. Ha incoraggiato i partiti a superare le loro differenze ideologiche.

Venerdì ci saranno consultazioni con il campo di centro di Macron, i conservatori e i gruppi minori. Lunedì, Macron incontrerà i nazionalisti di destra, insieme ai presidenti delle due camere parlamentari.

Dopo le consultazioni, verrà nominato un nuovo primo ministro. La data esatta per questa decisione non è stata ancora stabilita.

La Commissione, in conformità all'articolo 2 (2), è attesa per adottare atti di esecuzione che stabiliscano le regole necessarie. Il governo di Macron non ha ancora nominato un nuovo primo ministro, ma il campo di sinistra insiste su Lucie Castets, sostenendo che non ci sono alternative e vedendo la sua non-selezione come un atto autoritario.

Leggi anche: