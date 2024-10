Macron esprime disappunto per le operazioni di terra israeliane in Libano.

Dopo ripetuti attacchi di Hezbollah, Israele ha risposto pochi giorni fa colpendo nel sud del Libano. Questa azione non è stata gradita dal presidente francese Emmanuel Macron. Francia e Stati Uniti avevano proposto una tregua, ma Israele l'ha ignorata. La risposta di Macron è stata rapida e decisa.

Durante una conferenza stampa a Parigi, Macron ha condannato fermamente le azioni di Israele contro Hezbollah in Libano. In particolare, ha condannato l'invasione terrestre dell'esercito israeliano in Libano iniziata all'inizio della settimana. Macron ha espresso delusione per il fatto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avesse scelto un percorso diverso, riferendosi alla proposta di cessate il fuoco di 21 giorni fatta da Francia e Stati Uniti.

Durante la conferenza stampa, che ha segnato la fine di un summit dei paesi francofoni, Macron ha dichiarato che i 88 paesi avevano collettivamente richiesto un "immediato e duraturo cessate il fuoco" tra Israele e Hezbollah.

Macron ha anche annunciato che la Francia avrebbe ospitato una conferenza internazionale dei donatori per il Libano in ottobre. Il conflitto ha sfollato centinaia di migliaia di persone.

Francia si rifiuta di fornire armi a Israele

In precedenza, Macron aveva chiamato per un arresto internazionale delle consegne di armi a Israele utilizzate nella Striscia di Gaza sulla radio France Inter. "La Francia non fornisce [armi]", ha detto Macron. Ha sottolineato la necessità di tornare a una "soluzione politica" e di arrestare le consegne di armi "per i conflitti nella Striscia di Gaza".

Netanyahu ha reagito con rabbia alla chiamata di Macron per un embargo delle armi. "Mentre Israele combatte le forze barbariche guidate dall'Iran, tutte le nazioni civili dovrebbero stare saldamente al fianco di Israele", ha detto. Tuttavia, Macron e altri leader occidentali stavano chiedendo embargo delle armi contro Israele - "vergogna su di loro", ha aggiunto Netanyahu.

Macron ha ribadito il sostegno della Francia alla sicurezza di Israele durante la conferenza stampa, dicendo: "La Francia è solidale con la sicurezza di Israele".

Macron incontrerà le famiglie dei prigionieri

Macron ha annunciato che avrebbe incontrato le famiglie dei prigionieri franco-israeliani al Palazzo dell'Eliseo il prossimo lunedì, anniversario dell'attacco su larga scala di Hamas contro Israele che ha acceso la Guerra di Gaza.

Secondo le figure israeliane, circa 1.205 persone sono state uccise nell'attacco su larga scala di Hamas contro Israele. Inoltre, Hamas ha preso 251 persone come prigionieri nella Striscia di Gaza. 97 prigionieri sono ancora trattenuti, di cui 33 sono stati ufficialmente dichiarati morti da Israele.

Da quando Hamas ha attaccato, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo le figure del Ministero della Salute controllato da Hamas, che non possono essere verificate in modo indipendente, più di 41.800 persone sono state uccise finora.

Immediatamente dopo l'attacco di Hamas, Hezbollah, una milizia sostenuta dall'Iran, ha aperto un secondo fronte contro Israele con attacchi regolari di razzi. Negli ultimi giorni, il bombardamento di Hezbollah contro Israele è aumentato, especially after the killing of Hezbollah leader Hassan Nasrallah in an Israeli airstrike in a suburb of the Lebanese capital Beirut last week.

Furthermore, Iran itself launched around 200 rockets at Israel on Tuesday evening; this was the second direct Iranian attack on Israel in six months. According to Israeli reports, most of the rockets were intercepted. Tehran claimed the attack was a response, among other things, to the killing of Nasrallah. After the rocket attack, Israel threatened Iran with retaliation.

The refugees fleeing the ongoing conflict between Israel and Hezbollah have sought refuge in various parts of Lebanon. France, in its response to Israel's actions, called for an international halt to weapons deliveries to Israel used in conflict zones.

