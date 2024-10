Macron e Netanyahu si sono impegnati in una lunga discussione telefonica

In risposta alle azioni di Israele nel Medio Oriente, il Presidente francese Emmanuel Macron ha criticato apertamente e ha sostenuto l'arresto delle consegne di armi. Questa posizione non è stata gradita dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che l'ha definita vergognosa. Ne è seguita una conversazione telefonica tra i due leader che ha suggerito che il loro disaccordo era lungi dall'essere risolto.

Secondo il palazzo presidenziale francese, Macron ha mantenuto una posizione forte a difesa della sicurezza di Israele durante la loro discussione, mentre chiedeva un cessate il fuoco. La richiesta di Macron di un embargo sulle armi contro Israele, in risposta al conflitto a Gaza, è stata accolta con rabbia da Netanyahu.

Il palazzo presidenziale francese ha inoltre dichiarato che Macron ha ricordato a Netanyahu la precedente mobilitazione di risorse militari francesi per proteggere Israele dagli attacchi iraniani. Ha ribadito il diritto di Israele di proteggersi dal terrorismo e ha sottolineato che dovrebbe poter farlo senza affrontare restrizioni. Macron ha anche sottolineato che le consegne continue di armi avrebbero solo ampliato il conflitto a Gaza e potuto diffonderlo in Libano, senza fornire la sicurezza attesa per gli israeliani e per la regione nel suo insieme.

Tuttavia, Netanyahu ha mantenuto la sua convinzione che Israele dovrebbe ricevere un sostegno incondizionato dai suoi alleati invece di affrontare restrizioni che rafforzano la base di potere dell'Iran nella regione.

La richiesta di Macron di un embargo sulle armi contro Israele, a causa del conflitto a Gaza, è stata fortemente contrastata da Netanyahu, rispecchiando le preoccupazioni di una possibile 'guerra con Israele' dalla prospettiva di Israele. despite Macron's arguments about widening the conflict and potentially affecting Lebanon's security, Netanyahu insisted on uninterrupted support from allies.

