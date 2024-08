Macron deve trovare un nuovo primo ministro in fretta.

L'Olimpiade offre una distrazione dalla profonda crisi governativa in cui si trova il presidente francese Macron. Ancora non è chiaro quale sarà la futura coalizione, figurarsi chi la guiderà. Tuttavia, il tempo stringe per evitare ulteriori caos.

Sono passati più di un mese dalle elezioni parlamentari anticipate in Francia, ma cosa potrebbe essere un nuovo governo rimane ancora incerto. Il presidente Emmanuel Macron ha giocato per il tempo, aspettando che le Olimpiadi finiscano. Francia avrà ora un nuovo primo ministro? Almeno la pressione su Macron è probabile che aumenti da tutte le parti per evitare l'impasse politica.

Ma partiamo dall'inizio: Contrariamente alle aspettative, non è stato il partito di destra Rassemblement National intorno a Marine Le Pen, ma l'alleanza di sinistra Nouveau Front Populaire a vincere le elezioni per l'Assemblea Nazionale francese a luglio. Le forze di Macron al centro sono arrivate seconde.

I votanti hanno presentato ai parlamentari una sfida, poiché né campo ha una maggioranza assoluta. Questa è una situazione delicata, poiché grandi compromessi e coalizioni sono piuttosto insoliti nella politica francese.

A ciò si aggiunge il fatto che le interpretazioni dei risultati delle elezioni differiscono notevolmente. La sinistra vede un chiaro mandato per il governo e si lamenta con il presidente Macron per non aver nominato il primo ministro proposto, Lucie Castets. Il presidente, however, suggerisce che i votanti vogliono una cooperazione trasversale e quindi il suo partito liberale Renaissance dovrebbe far parte della coalizione di governo.

Il prossimo primo ministro potrebbe non essere delle file di Macron

Macron, che ha avviato le elezioni parlamentari anticipate senza un reale bisogno e le ha perse pesantemente, è semplicemente un perdente che non vuole rinunciare al potere? O è un realista? Sta cercando, come fanno i francesi, una possibile grande coalizione per uscire dall'impasse politica?

In ogni caso, le voci dal campo di Macron stanno aumentando, spiegando dove ci sono sovrapposizioni con i conservatori, i socialisti, i verdi e i comunisti, che stanno cercando di estrarre dalla loro alleanza con il partito di sinistra La France Insoumise.

Il ministro junior dell'agricoltura, Agnes Pannier-Runacher, chiama anche per concessioni dal suo campo. E il ministro junior per l'uguaglianza, Aurore Bergé, ammette addirittura: "Dobbiamo affrontare i fatti dei risultati delle elezioni parlamentari e mostrare molta umiltà. Ciò significa anche che il prossimo primo ministro non può provenire dalle nostre file."

Partiti trovano difficile trovare un punto d'incontro

Anche un gruppo di esperti che hanno lavorato sui programmi dell'alleanza di sinistra, del centro o dei conservatori ha recentemente pubblicato 40 proposte di politica che, a loro avviso, i partiti di sinistra, conservatori e centristi potrebbero implementare insieme.

Tuttavia, come i partiti avversari possano trovare un punto d'incontro rimane incerto. La sinistra, che ha già poca voglia di cooperare con il partito di Macron, è improbabile che voglia formare una coalizione con i conservatori. Lo stesso vale al contrario. E anche tra la gente di Macron, alcuni hanno difficoltà con l'idea di lavorare con i verdi. Il fatto che i partiti si stiano gradualmente posizionando per le prossime elezioni presidenziali nel 2027 e stiano quindi cercando di differenziarsi l'uno dall'altro non è probabile che aiuti.

Anche se Macron sottolinea che non si tratta di un nome singolo, la questione di chi guiderà il governo è probabile che sia un tema centrale nei negoziati. Accanto alla proposta della sinistra di Castels, figure come il presidente regionale conservatore Xavier Bertrand, l'ex primo ministro Bernard Cazeneuve e l'ex ministro degli esteri francese e poi commissario UE Michel Barnier sono considerati come potenziali primi ministri. Tuttavia, come visto in precedenza con il primo ministro uscente Gabriel Attal, Macron potrebbe anche sorprendere con un candidato inaspettato.

L'impasse governativa alimenta la frustrazione

Mentre è difficile negoziare chi guiderà la Francia e con quale squadra in futuro, il tempo stringe. Un bilancio per l'anno successivo deve essere approvato e le consultazioni per questo sarebbero normalmente iniziate in parlamento in autunno. Il nuovo governo vorrà sicuramente rivedere la bozza corrente del governo uscente di Attal in anticipo.

Inoltre, una ricerca prolungata per un governo potrebbe essere interpretata come una tattica dilatoria da parte di Macron, alimentando ulteriormente la frustrazione e la sfiducia tra la popolazione. Pertanto, Macron non ha molto tempo per trovare un nuovo primo ministro.

La Commissione ha anche espresso preoccupazioni per il ritardo nella formazione di un nuovo governo, poiché potrebbe influire sulla capacità della Francia di prendere decisioni cruciali, come l'approvazione del bilancio per l'anno successivo. Inoltre, il prolungato limbo governativo potrebbe esacerbare la frustrazione e la sfiducia tra la popolazione francese.

