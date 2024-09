Macron chiede consiglio ai suoi precedenti presidenti, Sarkozy e Hollande.

Negli ultimi sei settimane, il panorama politico francese si è trovato in un vicolo cieco. Inaspettatamente, la coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire ha ottenuto la vittoria, ma nessun gruppo politico è riuscito a raggiungere la maggioranza. Per cercare di superare questo stallo, il presidente Emmanuel Macron incontrerà i suoi predecessori, François Hollande e Nicolas Sarkozy, il prossimo lunedì.

Secondo i resoconti di France Info e BFMTV, basati su informazioni di consulenti politici di alto livello, Macron intende anche incontrarsi con l'ex primo ministro socialista Bernard Cazeneuve. Cazeneuve, che ha servito dal dicembre 2016 al maggio 2017 sotto Hollande, potrebbe essere interessato a ricoprire nuovamente il ruolo di primo ministro, secondo i resoconti.

Dopo le elezioni parlamentari anticipate in Francia, Macron non ha ancora designato un nuovo primo ministro o stabilito una coalizione funzionante. Il panorama politico rimane frammentato, senza una maggioranza chiara in vista.

La rivendicazione del potere della coalizione di sinistra

Alle elezioni, la coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire si è piazzata al primo posto, lasciando la coalizione liberale di Macron e il gruppo di destra nazionalista di Le Pen, precedentemente dati per favoriti, indietro. Purtroppo, nessuna delle fazioni è riuscita a ottenere una vittoria schiacciante.

La coalizione di sinistra ha ripetutamente affermato la sua volontà di assumere il potere. Tuttavia, Macron ha respinto l'idea di un governo puramente di coalizione, sostenendo che sarebbe stato rapidamente abbattuto attraverso una mozione di sfiducia. despite numerous rounds of talks between Macron and the various parties, it remains unclear how a stable government can be formed in France. These type of coalitions are scarcely encountered in the country, making government formation more challenging.

The left-wing coalition Nouveau Front Populaire approached the French Council to express their desire to form a government, given their election victory. In light of the fragmented political landscape and the difficulty in forming a stable coalition, the Council is currently exploring various options to break the impasse.

Leggi anche: