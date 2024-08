- Macron annuncia l'arresto del creatore di Telegram, non per motivi politici.

Il tizio che ha lanciato il servizio di messaggistica Telegram, Pavel Durov, è attualmente detenuto dalle autorità francesi dopo essere stato catturato nel fine settimana. Gli è stata prorogata la detenzione e potrebbe rimanere lì fino a mercoledì, come annunciato dall'ufficio del procuratore lunedì. In serata, sono state rese note le accuse contro di lui. Il presidente francese Emmanuel Macron ha anche commentato la situazione.

Telegram ha risposto alle accuse. In una dichiarazione, l'azienda ha affermato di rispettare tutte le regole, compreso l'Act on Digital Services (DSA), che mira a eliminare i contenuti e le attività illeciti sulle grandi piattaforme online. Secondo loro, Durov non ha scheletri nell'armadio e viaggia regolarmente in Europa. Ritengono assurdo ritenere responsabile una piattaforma o il suo proprietario per gli abusi dei terzi.

Telegram è stato oggetto di critiche per non aver fatto abbastanza per contrastare la diffusione di discorsi d'odio e attività illecite. Affermano di seguire rigorosamente gli standard del settore.

Macron ha pubblicato su piattaforma X lunedì, affermando che l'arresto di Durov non è stata una decisione politica, ma parte delle indagini in corso. La Francia si dice a favore della libertà di parola, dell'innovazione e dell'imprenditorialità.

Accuse Gravi

Secondo l'ufficio del procuratore, Durov è sotto indagine da tempo. Si sospetta che abbia aiutato e incoraggiato il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, il frode e gli abusi sui minori non intervenendo su Telegram e non collaborando abbastanza con le autorità. Lo accusano anche di non aver attuato misure di sorveglianza autorizzate. Pertanto, la polizia francese lo stava cercando.

Durov è stato catturato sabato sera all'aeroporto di Le Bourget vicino a Parigi, secondo TF1 e BFMTV e altri media francesi. Le ragioni del suo viaggio dall'Azerbaigian alla Francia non erano chiare initially.

L'ambasciata russa in Francia si sta occupando del suo caso. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri russo citato da TASS, le autorità francesi sono state richieste di fornire a Durov l'accesso consolare. "Il problema è che Durov ha anche la cittadinanza francese", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Pertanto, la Francia lo tratterà come suo cittadino". La relazione di Durov con le autorità russe non è esattamente idilliaca.

Nessun Incontro con Putin, Dice il Cremlino

Il Cremlino ha negato che il presidente Vladimir Putin abbia incontrato Durov durante la sua visita in Azerbaijan la scorsa settimana. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito le voci sui social media secondo cui Durov ha parlato con Putin a Baku o ha cercato di organizzare un incontro. "Non abbiamo ancora i dettagli completi delle accuse contro Durov", ha detto Peskov. Pertanto, il Cremlino si astiene dal commentare.

Durov ha lanciato Telegram con suo fratello Nikolai dopo aver già lanciato la piattaforma russa simile a Facebook, Vk.com. Telegram è una grande rete online in Russia, utilizzata dalle autorità e dai politici per comunicare. Viene utilizzata da entrambe le parti nell'invasione russa dell'Ucraina.

La notizia dell'arresto di Durov ha suscitato indignazione all'interno della comunità Telegram. Molti utenti hanno espresso il loro sostegno a Durov, citando il suo impegno per la privacy degli utenti e la libertà di parola.

Nonostante le gravi accuse contro di lui, Telegram ha mantenuto la sua posizione sulla privacy degli utenti, rifiutandosi di consegnare i dati degli utenti alle autorità, anche di fronte a cause legali.

