- Macchine automatizzate per migliorare la produttività agricola

La SPD e i Verdi mirano a facilitare l'uso dei robot nell'agricoltura dei residenti della Bassa Sassonia. Presentano oggi una proposta in tal senso nel parlamento regionale.

La proposta include la promozione della copertura diffusa dello standard di comunicazione mobile 5G. Ciò è particolarmente cruciale per i droni che precedono le macchine per il taglio dell'erba, segnalando la presenza di animali selvatici e ostacoli. Ogni frazione di secondo nella trasmissione dei dati è vitale in tali situazioni.

Inoltre, il governo regionale dovrebbe chiarire gli aspetti legali dell'uso dei robot agricoli sulle strade pubbliche a livello nazionale. I Verdi e la SPD suggeriscono inoltre di aumentare le altezze senza autorizzazione per le torri delle celle telefoniche e standardizzare i documenti di approvazione. A loro avviso, ciò incoraggerebbe l'adozione diffusa dei robot agricoli. Essi credono che queste macchine abbiano il potenziale per migliorare l'efficienza, ottimizzando il lavoro agricolo in termini di tempo e tecnologia, risparmiando carburante e prodotti per la protezione delle piante.

