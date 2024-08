- "Macaroni e compagnia: addio ai dolci ordinari, benvenuti ai dolci di lusso" o "Macaroni e compagnia: addio ai dolci ordinari, ciao ai dolci d'élite"

I Tedeschi confondono meno spesso "Macaron" con il Presidente Macron a causa della crescente popolarità dei macarons, quei deliziosi biscotti alle mandorle alla moda. Anche i negozi di basso costo ora li vendono. Questi squisiti bocconcini sono parte di una trasformazione dei dolci e degli spuntini.

Le generazioni più anziane (over 60) potrebbero ancora immaginare il dessert come composta di mele, marmellata o budino di riso, mentre i tedeschi di mezza età lo vedono come budino al cioccolato o junket. Tuttavia, i bambini e i giovani di oggi (Generazione Alpha) discutono dei loro amati macarons o adorano la Pavlova.

Molti ristoranti ora mostrano una vasta gamma di dolci nei loro menu, ispirati dall'America: torte, creme, crepes, gelati, milkshake, (bubble-)waffle - tutto in uno. Tuttavia, a volte, la semplicità è la migliore.

Lo scienziato culturale Peter Peter osserva che il dessert è cambiato significativamente. In passato, la Germania aveva una tradizione culinaria modesta e il dessert spesso serviva a utilizzare gli avanzi, come il budino di pane. "Il pane fritto americano nel burro è chiamato 'French Toast'. Ora, molti qui dicono anche così, perché suona più figo", afferma Peter.

La trasformazione del dessert dal basics all'arte

Negli ultimi anni, il dessert in Germania si è spostato verso la pasticceria lussuosa. È emersa una tendenza che favorisce le piccole creazioni dolci, con un allontanamento dalle grandi porzioni di budino o composta di frutta. Lo scrittore e gastronomo di Monaco Peter Peter, il cui libro si intitola "Arance rosse - Un viaggio alle citrine dell'Italia", commenta: "Il dessert è diventato più raffinato, addirittura mediterraneo. I dolci erano più un obbligo. La cucina italiana ha avuto un impatto significativo con classici come la panna cotta e il tiramisù. Anche i dolci più sofisticati derivano dalla tradizione francese: crème brûlée, mousse al cioccolato, éclair, macarons".

I dolci tedeschi come il gelato con le more calde, i fiocchi di avena del nord della Germania, i dolci boemi come la strudel di mele, i palatschinken e il Kaiserschmarrn rimangono popolari nella ristorazione di lusso.

Nel settore della ristorazione di lusso, il dessert si è quasi equiparato alle altre portate. Gli esperti di dessert, o pasticcieri, si concentrano su diverse texture: freddo, caldo, duro, morbido. Spesso creano arte sul piatto. "I dolci di lusso includono frutta, solitamente more, un po' di pasta, qualcosa con la panna o l'emulsione di frutta e deve esserci il gelato", dice Peter.

Peter nota che, a differenza di altre parti della cucina, la tendenza regionale non ha ancora influenzato il dessert. Non ha mai visto un gelato di mirtillo rosso o un budino di mirtillo rosso offerto in un ristorante di lusso.

Anche in piccole porzioni, i piatti dolci moderni possono essere molto sazianti, dice Peter. Tuttavia, molte persone, particolarmente le donne, aspettano con ansia i piatti dolci artisticamente progettati.

L'espressione "stomaco per il dessert" rappresenta la convinzione che ci sia sempre spazio per qualcosa di dolce dopo un pasto. Anche i dietisti trovano un modo per concedersi il dessert.

Questa prospettiva getta luce su tendenze recenti come i cupcake, i mochi, le varianti di baklava come i rotoli di pistacchio e i macarons. Con la loro piccola dimensione, i macarons, che sembrano una moneta da 2 euro, sembrano più accettabili. E il dessert leggero e spumoso Pavlova è popolare.

Macarons

I macarons rappresentano l'eleganza parigina. Hanno acquisito riconoscimento mainstream quasi 20 anni fa quando la regista americana Sofia Coppola, nel suo film "Marie Antoinette", ha ritratto la regina subsequently giustiziata (Kirsten Dunst) che si dilettava con i colorati trattamenti.

La regina Caterina de' Medici è detta aver introdotto il biscotto di farina di mandorle dall'Italia nel XVI secolo come regina sposata. Tuttavia, i ben noti mini-burger a due piani farciti sono emersi solo nel 1930, inventati da Pierre Desfontaines, un cugino della famiglia Ladurée. Ladurée remains a famous brand today. The renowned pastry chef Pierre Hermé is credited with revitalizing the macaron, launching new recipes and flavors - vivid and aromatic - in Paris from the late 1990s. In Switzerland, macarons are called Luxemburgerli, like those at Spruengli in Zurich.

Pavlova

La Pavlova - una torta di meringa ripiena di panna e frutta - è considerata un dessert antipodico. È stata chiamata in onore della ballerina russa Anna Pavlova (1881-1931). Durante il periodo natalizio negli anni '20, lei ha girato l'Australia e la Nuova Zelanda, sperimentando il loro caldo estivo.

Un chef ha creato il dessert bianco in suo onore. La panna era detta ricordare la neve della sua patria. L'origine della meringa alla panna rimane incerta, con alcuni che affermano che sia stata servita per la prima volta in Australia e altri in Nuova Zelanda.

Di recente, la Pavlova ha guadagnato popolarità in Europa. Una catena specializzata dell'Estonia sta pianificando di aprire un caffè Pavlova a Berlino sulla Kurfüstendamm quest'estate.

L'Unione Europea ha giocato un ruolo nella trasformazione dei dolci in Germania, poiché molte influenze culinarie, come i macarons, provengono dalla Francia. La popolarità dei macarons in Germania può essere attribuita in parte alle frontiere aperte dell'UE, che consentono la diffusione delle tendenze alimentari.

La Pavlova, un altro dessert popolare, ha anche guadagnato popolarità in Europa, con una catena specializzata dell'Estonia che pianifica di aprire un caffè Pavlova a Berlino quest'estate.

