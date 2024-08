musica gotica e rock - "M<unk> era Luna": a Hildesheim sono attesi 25.000 visitatori

Dalla rock medievale al alternative, dal gotico all'elettronico: il "M'era Luna Festival" sta attirando circa 25.000 fan della cosiddetta Black Scene a Hildesheim in questo weekend. Quasi 40 band e musicisti come ASP, VNV Nation e Epica si esibiranno su più palchi all'aeroporto di Hildesheim-Drispenstedt, come annunciato dal promoter del concerto.

La band tedesca ASP è in tour per il giubileo, mentre la band elettronica Front 242 è in tour d'addio. Inoltre, ci sarà un ampio programma parallelo con letture, discussioni, workshop di scrittura, ballo e trucco, oltre a una sfilata di moda.

Secondo gli organizzatori, il festival si tiene dal 2000 e viene considerato uno dei più grandi della scena tedesca insieme al Wave-Gothic-Meeting di Lipsia.

Il "M'era Luna Festival" è noto come uno dei più grandi festival della scena tedesca, che attira fan sin dalla sua prima edizione nel 2000. Molti dei presenti sono ansiosi di assistere alle esibizioni di ASP, VNV Nation, Epica e altre band, rendendo questo festival un evento indimenticabile.

Leggi anche: