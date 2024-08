L'UWW presenta accuse federali contro Donald Trump e Elon Musk dopo aver minacciato i lavoratori durante un'intervista a X

Durante un'intervista di Trump su X lunedì sera con Musk, che è anche il principale proprietario della piattaforma dei social media, la coppia ha discusso di un potenziale ruolo per Musk nell'amministrazione di Trump nel caso in cui fosse rieletto. Trump ha definito Musk "il tagliatore" e ha elogiato Musk per le sue posizioni anti-sindacali.

"I guardo a quello che fai, entri e dici semplicemente 'Volete andarsene?' Vanno in sciopero - non menzionerò il nome dell'azienda - ma vanno in sciopero, e tu dici 'Va bene, siete tutti licenziati. Siete tutti licenziati. Ogni uno di voi è licenziato'", ha detto Trump.

Musk è stato sentito ridere e rispondere "sì".

La UAW, che ha recentemente sostenuto la vicepresidentessa Kamala Harris per le elezioni presidenziali, ha presentato separati reclami contro Trump e Musk lunedì alla National Labor Relations Board.

I reclami affermano che l'ex presidente e il CEO di Tesla e "hanno interferito con, limitato o costretto i dipendenti" che esercitavano il loro diritto di organizzarsi contro l'azienda, "suggerendo che avrebbe licenziato i dipendenti impegnati in attività concertate protette, compreso lo sciopero".

Il presidente della UAW Shawn Fain, un critico acerrimo di Trump, ha precedentemente definito Trump un "crustaceo". Ha elogiato il presidente Joe Biden per aver unitosi a una linea di picchetto lo scorso anno quando la UAW ha scioperato contro General Motors, Ford e Stellantis tutti insieme. E Fain ha ripetutamente preso di mira Tesla, il più grande costruttore di automobili non sindacalizzato degli Stati Uniti, come obiettivo per gli sforzi di organizzazione del sindacato.

"Quando diciamo che Donald Trump è un crustaceo, è questo che intendiamo", ha detto Fain in una dichiarazione. "Entrambi Trump e Musk vogliono che le persone della classe lavoratrice si siedano e stiano zitte, e ridono apertamente di questo. È disgustoso, illegale e totalmente prevedibile da questi due pagliacci".

Tesla, Trump e la NLRB non hanno risposto alle richieste di commento di CNN.

È improbabile che Musk o Trump affrontino sanzioni significative se si scopre che hanno violato le leggi del lavoro, e qualsiasi azione potrebbe richiedere molto tempo per risolversi. Prima, la NLRB indagherà sui reclami della UAW. Se ritiene che Trump e Musk siano nel torto, la NLRB potrebbe tentare di aiutare a risolvere il caso - ma potrebbe anche fare causa a Trump e Musk per conto della UAW. Anche allora, se un giudice stabilisce che Trump e Musk hanno violato la legge, ordinerebbe tipicamente a Trump e Musk di smettere il loro comportamento e di risarcire i dipendenti che sono stati licenziati ingiustamente.

Ma non è chiaro che Trump si riferisse a lavoratori specifici che Musk ha licenziato per aver organizzato contro la sua azienda. I lavoratori hanno tentato di organizzarsi presso Tesla diverse volte. Ma Musk e Tesla hanno mantenuto gli sforzi di sindacalizzazione a bada con tattiche aggressive e opposizione esplicita alla sindacalizzazione - oltre alla strategia di concedere ai lavoratori delle opzioni azionarie.

Non è la prima volta che Musk ha a che fare con la NLRB. In precedenza quest'anno, il consiglio ha accusato Tesla di aver illegalmente limitato la tecnologia sul posto di lavoro per scoraggiare i lavoratori di un

