- Lutz van der Horst trova le interviste politiche intriganti.

Lutz van der Horst, il comico di ZDF "heute-show" noto per non risparmiare i politici, ha confessato di aver provato un pizzico di colpa per una domanda. "Di solito sono bravo a capire dove tracciare il limite. Ma c'è stato un momento in cui ho pensato: 'Porca miseria! Cosa ho appena chiesto? Era proprio fuori luogo!'", ha confessato il 49enne all'agenzia di stampa tedesca. Purtroppo, la domanda in questione rimane un segreto. "Ma credetemi, non rivelerò la domanda né la persona a cui era diretta."

Conversare con i politici continua a divertirlo. "Il brivido sta nel superare le risposte convenzionali e ottenere una reazione inaspettata da loro. È divertente perché sono allenati nella retorica."

La personalità televisiva di Colonia ha ora unito le forze con la comica Ilka Bessin ("Cindy aus Marzahn") per il podcast "Nobody Asks Us". Ogni venerdì, affrontano le domande già poste ad altri VIP.

Nel ruolo di rispondente, si sente meno intimidito. "Quando rispondo alle domande, sono molto più rilassato perché non posso revisionare le mie risposte in anticipo. Tuttavia, quando sono io a porre le domande, c'è sempre molto lavoro di preparazione. Devo approfondire l'argomento, informarmi sulla persona e ideare possibili domande."

