Querela sul piano di gestione del traffico - L'utilizzo più frequente dei mezzi pubblici a Amburgo porta a un calo del traffico veicolare e ciclistico.

In Hamburg, più persone stanno optando per i mezzi pubblici. L'aumento dei passeggeri è evidente negli autobus gestiti da Hochbahn e VHH, secondo il rapporto dell'agenzia del traffico. Al contrario, il traffico automobilistico e quello in bicicletta hanno registrato un lieve calo dal inizio dell'anno, secondo la risposta del Senato alla richiesta della CDU.

Da gennaio a giugno, il traffico automobilistico ha registrato un calo del 3-6% rispetto all'anno precedente, senza variazioni a febbraio. Al contrario, il traffico in bicicletta ha mostrato un andamento più vario: un calo del 36% a gennaio è stato seguito da un aumento del 14% a marzo e del 10% a luglio, rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente.

Il Senato attribuisce i cambiamenti nel traffico in bicicletta alle preferenze variabili per i diversi mezzi di trasporto, influenzate dal tempo, dalle attività ricreative e dalle vacanze.

"Quest'anno è stato un record per i passeggeri degli autobus a Hamburg", ha annunciato Dennis Krämer, portavoce dell'agenzia del traffico, all'agenzia di stampa tedesca. "Più persone che mai hanno scelto gli autobus di HVV". Nel 2022 sono stati registrati 321 milioni di passeggeri, rispetto ai circa 290 milioni del 2019, prima della pandemia di COVID-19.

La tendenza positiva si è estesa a tutti i servizi di trasporto pubblico, compresi U-Bahn, S-Bahn e vhh.mobility, secondo Krämer. Nel maggio e giugno di quest'anno, sono stati conteggiati in media più di 2,7 milioni di passeggeri nei giorni feriali. Il numero è arrivato quasi a 2,8 milioni ad aprile, circa 200.000 in più rispetto all'anno precedente.

"L'espansione dei servizi di autobus, compresi i collegamenti periferici e le offerte di autobus Xpress, insieme al biglietto HVV Germany, hanno stimolato la domanda per S-Bahn, Hochbahn e VHH", ha detto il signor Krämer.

Il Senato accoglie con favore il lieve calo del traffico in bicicletta, che ha registrato un aumento del 28% dal 2019 al 2023. Il fatto che il traffico automobilistico rimanga sotto i livelli pre-COVID indica un cambiamento nelle abitudini di mobilità verso i trasporti pubblici, a piedi e in bicicletta.

Tuttavia, Dennis Thering, presidente della frazione della CDU, ha un'opinione contrastante: " despite the SPD and Greens' exclusive focus on cycling, there has been a 5% decrease in the first half of 2024. Ultimately, the red-green traffic policy fails everywhere," he stated to the dpa.

"The Germany ticket, which became available last year, provides a significant impetus for switching to public transportation, but the car traffic in the Hanseatic city remains fairly consistent," said Thering. He is unsurprised by the minor decrease, given that over 25,000 more cars have been registered in the city since the commencement of the current legislative period.

In this context, Thering finds the persistent reduction of parking spaces to be "completely illogical" and a safety risk, as the search for parking becomes more challenging with reduced availability. He advocates for a change in traffic policy and equal treatment for all road users. "The majority of Hamburg residents utilize various modes of transportation based on their needs, and a balanced and fair traffic policy should cater to this," said the CDU politician.

