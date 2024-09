L'utilizzo di un sistema di accumulo delle batterie diventa economico per una centrale elettrica basata su un balcone.

Potenziare il tuo balcone: Produci troppa elettricità? Considera l'immagazzinamento.

Avere una piccola centrale elettrica sul tuo balcone è una soluzione pratica per produrre elettricità per uso personale. Tuttavia, alla fine, si pone il problema di cosa fare con l'eccesso di energia per coloro che investono in dispositivi solari per il balcone. Questi dispositivi possono effettivamente produrre una notevole quantità di energia solare - circa 550 kilowattora all'anno in condizioni ottimali, secondo Hermann Dinkler, esperto di energia dell'Associazione TÜV, per dispositivi con una potenza di 800 watt.

In assenza di sistemi di accumulo di energia, le famiglie possono utilizzare solo una media del 55-70% dell'elettricità prodotta direttamente, secondo l'Associazione TÜV. "La domanda di elettricità non coincide solitamente con i picchi di produzione durante le ore di punta di mezzogiorno", spiega Dinkler.

Come soluzione, i sistemi di accumulo a batteria sono ora disponibili come accessori per i dispositivi solari per il balcone. Questi sistemi di accumulo immagazzinano l'energia solare in eccesso per l'uso successivo. Secondo l'Associazione TÜV, le opzioni economiche per i sistemi di accumulo più piccoli con una capacità inferiore a un kilowattora partono da circa 400 euro.

Tuttavia, l'accumulo di energia per i dispositivi solari per il balcone potrebbe non essere economicamente vantaggioso per tutti, come consigliato dall'Associazione Federale dei Centri per i Consumatori a causa della mancanza di prodotti attraenti. Per le piccole installazioni con un o due moduli, l'eccesso di elettricità prodotta potrebbe essere troppo piccolo per giustificare l'investimento nell'accumulo, secondo l'Associazione TÜV.

Abbraccia il dono del Sole: Usa durante i picchi

Tuttavia, per le installazioni più grandi con quattro o cinque moduli, l'accumulo di energia può essere un'opzione sensata - soprattutto se acquistato a un prezzo accessibile, secondo l'Associazione TÜV. L'uso dei propri sistemi di accumulo, come le batterie delle auto usate, con la tua centrale elettrica del balcone è altamente pericoloso e fortemente scoraggiato dal Centro per i Consumatori.

Invece, massimizza l'autoconsumo senza accumulo utilizzando gli elettrodomestici durante le ore di sole, ad esempio, eseguendo sempre la lavastoviglie durante il picco di produzione solare a mezzogiorno. Se non sei a casa durante le ore di punta, puoi utilizzare un timer integrato nei dispositivi o affidarti ai timer.

Anticipa: Quanta energia mi serve?

È fondamentale optare per un sistema che possa soddisfare i bisogni elettrici della tua casa. L'Agenzia Ambientale Tedesca consiglia che un modulo accessibile con 400 watt di potenza potrebbe essere l'opzione più sensata per alcune case.

Puoi stimare la dimensione adatta per la tua casa in modo più preciso utilizzando il simulatore solare plug-in dell'HTW Berlin. Il simulatore ti consente di impostare vari parametri e calcolare il tasso di utilizzo e i risparmi con diversi moduli. Il calcolatore offre anche l'opzione di confrontare diverse varianti con e senza accumulo di batteria.

