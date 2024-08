L'uso insufficiente della vaccinazione contro l'HPV rimane prevalente

HPV, un'infezione sessualmente trasmissibile comune, è spesso riscontrata tra le persone sessualmente attive in tutto il mondo. L'Istituto Robert Koch (RKI) suggerisce che quasi tutti sperimentano l'HPV almeno una volta nella vita, con circa 200 tipi diversi di virus. La maggior parte delle infezioni non causa sintomi e scompare da sola, ma alcuni tipi possono portare al cancro, come il cancro cervicale, penile e anale. Inoltre, l'HPV può causare cancro nella regione della bocca e della gola. Shockurantemente, la metà di tutti i tumori legati all'infezione a livello mondiale sono attribuiti all'HPV, secondo l'RKI.

Fortunatamente, c'è un vaccino che offre una protezione quasi completa contro specifici tipi di HPV. Tuttavia, purtroppo, non abbastanza persone ne beneficiano. La compagnia assicurativa Barmer riporta che solo il 60% delle ragazze di 14 anni era completamente vaccinata contro l'HPV nel 2022, e il tasso di vaccinazione per i ragazzi di 13 anni era solo del 25%. Anche se la vaccinazione contro l'HPV per i ragazzi è stata raccomandata dal 2018, la Barmer non ha ancora dati affidabili per i 14enni del 2022.

Tasso di vaccinazione basso è preoccupante

"Il basso tasso di vaccinazione è allarmante", ha detto Nobila Ouedraogo, esperto di sanità pubblica del Centro tedesco di ricerca sul cancro (DKFZ) a Heidelberg. Nonostante un lieve aumento dei tassi di vaccinazione negli ultimi anni, il ritmo di progresso si è notevolmente rallentato, secondo Ouedraogo.

Il Comitato permanente per la vaccinazione (STIKO) ha raccomandato la vaccinazione contro l'HPV per le ragazze dal 2007 e per i ragazzi di età compresa tra 9 e 14 anni dal 2018. Sono necessarie due dosi del vaccino per la protezione, con un intervallo minimo di cinque mesi tra di esse. Se si salta una dose, dovrebbe essere recuperata entro i 17 anni.

Mancanza di informazioni potrebbe essere un fattore

Lo studio della Barmer indica che l'attività di vaccinazione è diminuita dal 2021 al 2022. Ouedraogo ha stimato che questa diminuzione potrebbe essere dovuta a meno visite mediche durante la pandemia di coronavirus. Altre possibili ragioni includono informazioni insufficienti, stanchezza da vaccino generale e l'assenza di programmi di vaccinazione scolastici.

I virus dell'HPV sono trasmessi principalmente durante l'attività sessuale, secondo i dati del DKFZ. Uomini e donne possono entrambi diventare infetti, con sintomi diversi a seconda del tipo di HPV. I tipi a basso rischio possono causare verruche sulla pelle del viso, dei piedi o delle mani, nonché verruche genitali, che sono generalmente innocue ma possono causare fastidio.

Tipi ad alto rischio non hanno sintomi iniziali

I tipi ad alto rischio che possono causare il cancro non presentano sintomi iniziali. Pertanto, un test per l'HPV fa parte del programma di rilevamento precoce per il cancro cervicale nelle donne di età pari o superiore a 35 anni da tempo. Le donne tra i 20 e i 34 anni ricevono un Pap test dal loro ginecologo per rilevare eventuali possibili cambiamenti delle cellule.

Si stima che circa 7.700 persone in Germania contraggono il cancro ogni anno a causa di un'infezione da HPV, secondo il DKFZ. Prima del programma di screening in Germania, il cancro cervicale - un tumore maligno del collo dell'utero - era il cancro più comune tra le donne. Si prevede che gli effetti del vaccino diventeranno evidenti nei prossimi anni, secondo l'RKI.

I preservativi offrono una protezione limitata

Secondo il DKFZ, i preservativi non offrono una protezione completa contro l'HPV, rendendo il vaccino l'opzione più sicura. Tuttavia, alcuni genitori trovano difficile accettare che il vaccino possa essere somministrato già a nove anni, ha detto Tanja Brunnert, portavoce dell'Associazione dei Pediatri e dei Medici della Gioventù (BVKJ). "C'è spesso una forte resistenza e anche imbarazzo quando si discute delle malattie sessualmente trasmissibili", ha spiegato Brunnert, che pratica a Göttingen. "Molti genitori rimandano la vaccinazione a 12 o 13 anni, che è uno dei motivi del basso tasso di vaccinazione. Tuttavia, i bambini rispondono bene al vaccino quando sono ancora giovani. 'Prima è, meglio è'."

Tuttavia, molti genitori rimangono scettici riguardo al vaccino. Quando il vaccino è stato introdotto per la prima volta, ci sono state molte voci critiche - anche all'interno della comunità medica, secondo Brunnert. "Questo persiste nonostante la nostra conoscenza della buona tolleranza e dell'efficacia del vaccino". Pertanto, è importante che i pediatri e i medici della gioventù forniscano un'educazione approfondita. Anche se può essere difficile farlo tra i loro impegni, ogni appuntamento dovrebbe essere utilizzato per verificare lo stato di vaccinazione.

Il basso tasso di vaccinazione tra le ragazze è particolarmente preoccupante, poiché solo il 60% delle ragazze di 14 anni era completamente vaccinata contro l'HPV nel 2022. Inoltre, questa mancanza di protezione potrebbe portare a un aumento dei casi di cancro legati all'HPV tra le giovani donne.

Leggi anche: