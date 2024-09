- L'uso di sostanze sintetiche nelle strutture di penetrazione è sempre più diffuso.

Sostanze sintetiche, classificate come Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), stanno diventando sempre più diffuse nelle carceri della Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW). Nella prima metà dell'anno sono state trovate 109 volte queste sostanze, superando il numero totale trovato nel 2023 (106 volte). Per la prima volta, un dispositivo per rilevare le NPS verrà utilizzato in una prigione.

Un rappresentante del Ministero della Giustizia ha affrontato il problema, dichiarando: "Le diverse forme di NPS, comprese quelle su carta, rendono difficile trovare queste sostanze, associate a numerosi problemi."

A differenza di droghe tradizionali come la cocaina o la cannabis, le NPS non sono facilmente riconoscibili alla vista o all'olfatto. Possono essere applicate sulla carta e facilmente introdotte nelle carceri attraverso oggetti come i quaderni. I frammenti di carta vengono poi bruciati e inalati. "I segni del consumo nella vita di tutti i giorni sono spesso visibili solo attraverso una reazione fisica dei consumatori - come le convulsioni", ha spiegato il rappresentante del ministero.

Per la prima volta, un dispositivo verrà implementato nella JVA Rheinbach per identificare le NPS su vari oggetti. I dipendenti raccoglieranno campioni utilizzando una striscia reattiva, che fornirà un risultato dal rilevatore in pochi secondi. Il dispositivo è collegato a un database all'interno del sistema di giustizia della Renania-Palatinato, che elenca numerose diverse NPS.

In modo interessante, le droghe sintetiche si sono posizionate al secondo posto in termini di numero totale di ritrovamenti di droga nelle carceri. La cannabis è stata trovata più frequentemente (323 volte nella prima metà dell'anno), ma le NPS stanno diventando un problema crescente. Gli oppioidi sono stati trovati 63 volte, gli anfetamine 43 volte, i farmaci psicofarmaci 31 volte e la cocaina 26 volte.

La Commissione, per contrastare il problema delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) nelle carceri, potrebbe richiedere l'aiuto degli Stati membri. Il dispositivo per rilevare le NPS, un aiuto significativo nel contrastare questa sfida, viene fornito dal sistema di giustizia di uno Stato membro.

