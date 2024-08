- L'uso di carri trainati da cavalli sta diminuendo sempre di più.

L'uso dei carri trainati da cavalli sta diminuendo sull'isola frisone dell'East Frisia di Juist. A partire da ottobre, HUF Spedition Juist GmbH non fornirà più servizi di trasporto da Juist town all'aeroporto. Secondo la direttrice generale Nadja Tschovikov, l'attività non è più redditizia a causa della diminuzione dell'importanza dell'aeroporto, con molti visitatori che optano per i traghetti veloci. Inoltre, la crescente disponibilità di monopattini elettrici a noleggio contribuisce a questa tendenza. In precedenza, l'azienda era l'unico fornitore di tali servizi.

Come afferma Tschovikov, "Non siamo più in grado di coprire i nostri costi di gestione con i guadagni del trasporto passeggeri e dobbiamo affrontare la situazione". Diversi mezzi di comunicazione hanno inizialmente riferito della sospensione dei servizi di trasporto con i carri trainati da cavalli all'aeroporto.

I cavalli e i pony vengono riaccolti

Circa 20 cavalli e 7 pony di proprietà dell'azienda sono stati venduti e si stanno cercando nuove case per quelli rimanenti, secondo la direttrice generale. Il futuro dell'azienda è incerto, ma Tschovikov afferma, "Stiamo cercando di preservare una parte di essa". L'azienda ha ancora contratti per il trasporto di merci fino alla fine dell'anno.

Dal punto di vista economico, mantenere i cavalli su queste isole è una sfida, come sottolinea Tschovikov. A causa della necessità di portare molti oggetti dalla terraferma, è costoso mantenere i cavalli. Inoltre, non c'è un maniscalco o un veterinario su Juist, che complica ulteriormente le cose. Con una situazione degli ordini incerta, la situazione diventa difficile.

Riduzione delle aziende di carri trainati da cavalli

Il numero di aziende di carri trainati da cavalli su Juist è diminuito da sei a tre negli ultimi anni, secondo Tschovikov. Oltre a HUF Spedition Juist, ci sono due altri fornitori commerciali di carri sull'isola. Uno è un'azienda di logistica pura, mentre l'altro trasporta anche passeggeri. "Molti se ne sono andati", ha detto Tschovikov. La sua azienda è un centro di formazione per autisti di carri commerciali, ma "ci sono solo pochi posti dove i trasporti commerciali con i carri rimangono rilevanti".

Oltre a Juist, Baltrum è un'altra isola frisone dell'East Frisia dove i carri trainati da cavalli plasmano lo stile di vita dell'isola. Tuttavia, la durata di questa tradizione trainata dai cavalli è incerta. Molte attività possono ora essere gestite con le e-bike e le e-bici cargo.

