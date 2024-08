- L'uso dell'IA al bordo pelvico si è dimostrato

Le piscine potrebbero presto utilizzare più frequentemente l'Intelligenza Artificiale (IA) come supporto per i bagnini. Necdet Mantar dell'Associazione dei Bagni Pubblici Baden-Württemberg ha giustificato questa previsione con la scarsità di personale, sebbene la tecnologia non sostituisca le persone. Tuttavia, garantisce che le emergenze o i potenziali casi di annegamento vengono segnalati più velocemente ai professionisti a bordo piscina, consentendo loro di reagire più rapidamente.

"Stiamo pianificando di includere temi con tecnologia basata sull'IA per la supervisione negli esami di laurea, per ridurre la riluttanza e il pregiudizio nell'utilizzo di tali sistemi", ha aggiunto Mantar. È responsabile dei bagni a Reutlingen in qualità di capo dipartimento.

Il monitoraggio basato sull'IA è già in uso a Freudenstadt e Karlsruhe, secondo le sue dichiarazioni. Altri operatori di bagni, come quelli a Pforzheim, stanno pianificando di farlo.

Risposta positiva al progetto pilota

Il Panorama-Bad di Freudenstadt ha iniziato come pioniere nel sud-ovest circa un anno fa: le telecamere dovrebbero tenere d'occhio le attività nelle piscine e, ad esempio, registrare il numero di persone. Avvisano i dipendenti, tra le altre cose, in caso di affollamento o di persona immobile in acqua. Ciò avviene tramite segnali su un orologio intelligente - un orologio intelligente al polso.

Il sistema funziona ora relativamente affidabilmente, ha detto la direttore Ursula Stiefken. Ha imparato i movimenti tipici dei bagnanti. "Ci sono ora molti meno falsi allarmi." All'inizio, ad esempio, c'è stato anche un avviso quando qualcuno con le braccia incrociate stava vicino al bordo della piscina. Tuttavia, non c'è stato ancora un incidente in cui siano state salvate vite con l'aiuto del supporto dell'IA.

La risposta tra il personale è positiva, ha detto Stiefken. La tecnologia significa una certa sicurezza per il personale, soprattutto quando il bagno è pieno. "Ma non sostituisce un bagnino", ha anche sottolineato il direttore dei bagni. "Il sistema non può saltare in acqua e tirare fuori qualcuno." Non risparmia personale.

Domande di sicurezza e protezione dei dati

La Società Tedesca per i Bagni (DGfdB) ha sottolineato che gli ausili tecnici non possono sostituire i bagnini. Tuttavia, possono essere un fattore nella domanda di quanto personale è necessario. Altri aspetti sono il numero di bagnanti, il tipo e le dimensioni del bagno, il numero, le dimensioni e la posizione delle piscine e la loro visibilità, ad esempio, nella zona esterna, nonché altre offerte come attrazioni acquatiche.

Ci sono stati sistemi di rilevamento di annegamenti per anni. Novità con la tecnologia basata sull'IA è la possibilità di identificare certi schemi di movimento come un rischio prima dell'emergenza effettiva. La protezione dei dati gioca un ruolo nell'utilizzo della tecnologia, ad esempio, che non memorizza immagini e non stabilisce connessioni con le persone, ad esempio tramite i dati personali di una tessera annuale o di un abbonamento.

Genitori distratti dagli smartphone

Occhi vigili ai bordi dell'acqua possono anche essere compagni privati - ad esempio, genitori che si prendono cura dei loro figli. Di recente, un portavoce di Hamburg ha spiegato che alcuni genitori si comportavano in modo negligente con i loro figli quando erano distratti dai loro telefoni. I bagnini devono intervenire e salvare preventivamente i bambini fino a dieci volte alla settimana perché sono scivolati in acqua più profonda senza che nessuno se ne accorgesse. Il personale ora distribuisce opuscoli specifici ai genitori. Chi non si attiene alle regole, "viene poi buttato fuori".

Il direttore dei bagni del Baden-Württemberg non ha ancora sentito parlare di tali casi. "Questo è un argomento molto difficile." Ritiene legittimo avvisare i genitori della supervisione dei minori e dei potenziali pericoli. Imporre un divieto di casa o addirittura un divieto di smartphone sarebbe legalmente difficile. "Offriamo anche il Wi-Fi gratuito in molti bagni, alcune persone lo utilizzano per lavorare, leggere le email o comunicare con amici, famiglia e colleghi."

A suo parere, il personale sarebbe completamente sopraffatto nel distinguere in tali casi. Rivolgersi specificamente ai genitori interessati porterebbe a infinite e lunghe discussioni. Di conseguenza, la sorveglianza del bagno sarebbe ostacolata nel suo lavoro - e così la sicurezza degli altri bagnanti potrebbe anche essere messa a repentaglio, ha sottolineato Mantar.

Il video diventa virale

Il Panorama Bath di Freudenstadt si affida all'illuminazione sui social media: in una serie di brevi video su Instagram, il mascotte Flip della casa informa sulle buone pratiche nel bagno. Un clip pubblicato a metà maggio ha raggiunto apparentemente oltre sei milioni di clic e oltre 31.000 mi piace. La serie è stata sviluppata da Emily Bosch, un'apprendista del turismo di Freudenstadt.

"Con l'implementazione dei sistemi di monitoraggio basati sull'IA nei bagni, diventa cruciale per i genitori rimanere vigili e consapevoli delle attività dei loro figli intorno alla piscina, poiché la tecnologia serve come misura di sicurezza aggiuntiva e non un sostituto della supervisione umana."

"L'inclusione della tecnologia IA nei programmi di formazione dei bagnini per bambini potrebbe potenzialmente incoraggiare i bambini a sviluppare una comprensione e un apprezzamento per come questi sistemi possono supportare i bagnini umani, favorendo un senso di collaborazione tra la tecnologia e le misure di sicurezza umane."

