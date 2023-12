L'uscita di Kit Connor non è affar tuo

Connor, protagonista della teen-com di Netflix "Heartstopper", ha dichiarato lunedì di sentirsi costretto a uscire dall'armadio - un nuovo e preoccupante sviluppo all'intersezione tra cultura dell'annullamento e controllo dell'identità.

Nella serie "coming-of-age" con una trama rinfrescante e queer-forward, Connor interpreta il rugbista di un liceo inglese Nick Nelson, insieme al compagno di classe Charlie Spring, interpretato da Joe Locke, che si innamora di lui. Nel corso della serie di otto episodi, adattata dall'omonima graphic novel di Alice Oseman, Nick inizia a mettere in discussione la propria sessualità tra i crescenti sentimenti per Charlie.

La serie è stata accolta così bene al suo lancio quest'anno che è già stata rinnovata per altre due stagioni. Si tratta di una delle prime serie con al centro personaggi LGBTQ - sia Nick che Charlie, oltre ad altri del cast principale - rivolta a un pubblico di adolescenti e giovani adulti. A differenza di show come "Sex Education" e "Euphoria", che, pur essendo anch'essi meravigliosamente diversificati dal punto di vista sessuale e di genere, sono più espliciti.

Le richieste a Connor di parlare del suo orientamento sono iniziate questa primavera con le prese in giro su Twitter, a cui lui ha risposto con un tweet, dicendo: "Twitter è così divertente, amico. A quanto pare alcune persone qui conoscono la mia sessualità meglio di me...". Tuttavia, le pressioni non sono diminuite e Connor è diventato un bersaglio di quello che i social media hanno soprannominato "queerbaiting", con l'affermazione che lo show stava cercando di attirare le persone con temi più ampi e inclusivi dell'LGBTQ senza rivelare deliberatamente l'identità del suo personaggio - e forse che Connor stava facendo lo stesso.

La verità sul personaggio di Nelson, così come sull'identità reale di Connor, potrebbe essere molto più sfumata. Ciononostante, Connor, che evidentemente si sentiva messo alle strette, ha twittato il giorno di Halloween al suo milione di follower che era bisessuale: "Torno indietro per un minuto. Sono bisessuale", ha scritto. "Congratulazioni per aver costretto un 18enne a dichiararsi. credo che alcuni di voi non abbiano capito il senso dello show. ciao".

C'è molto da analizzare in questa storia, non ultimo il fatto che un giovane adulto sia stato costretto a condividere pubblicamente parti della propria identità che sono molto private - e che potrebbero essere ancora in evoluzione.

Connor ha sentito la pressione di una folla moralista dei social media, una forza veloce ad attaccare e lenta a perdonare, che esige una risposta immediata alle sue domande senza lasciare spazio a sfumature o al contesto. Non è il modo in cui dovremmo operare come cultura.

A volte la folla di Twitter fa emergere questioni reali e le porta a risultati favorevoli più rapidamente. Altre volte, invece, fa esplodere tutto e se ne va, senza curarsi delle vittime che lascia dietro di sé.

L'uscita di Connor è l'ultima di una serie di celebrità recentemente costrette a dichiararsi, per evitare che i tabloid o le "fughe di notizie" lo facciano al posto loro, e contrasta con la lunga storia di celebrità hollywoodiane costrette a rimanere nell'ombra o a rischiare la carriera.

Dall'attore nascosto Rock Hudson nel XX secolo all'attore apertamente trans Elliot Page oggi, gli artisti hanno dovuto a lungo vivere una doppia vita e nascondere la loro vera identità per rimanere nella lista A - anche per rimanere vivi e al sicuro. Ellen DeGeneres ha impiegato decenni per ricostruire la sua carriera dopo aver fatto coming out sulla copertina della rivista TIME nel 1997, contemporaneamente al suo personaggio nell'omonima sitcom della ABC.

È vero che molti personaggi LGBTQ nei media contemporanei si sono evoluti - da assassini, vittime di omicidi, lavoratori del sesso e personaggi monodimensionali che forniscono una battuta di spirito - in veri e propri esseri umani, compresi quelli che non sono solo la spalla ma i protagonisti.

Tra questi, Michaela Jay Rodriguez, Billy Porter, Dominique Jackson e Indya Moore in "Pose" di FX; Sara Ramirez nel ruolo di Callie Torres in "Grey's Anatomy" (e, sì, nel ruolo di Che Diaz nello spinoff di "Sex and the City" "And Just Like That"); i cast dei film di quest'anno "Fire Island" e "BROS"' e Zendaya nel ruolo di Rue Bennett in "Euphoria" della HBO, per citarne solo alcuni. In poco tempo abbiamo fatto molta strada in termini di rappresentazione nei media.

(HBO e HBO Max sono entrambe di proprietà della casa madre della CNN, Warner Bros. Discovery).

(Da sinistra) Il cast di "Heartstopper" - Kizzy Edgell, Corinna Brown, Kit Connor, Joe Locke, Tobie Donovan e Sebastian Croft - partecipa al London Pride il 2 luglio.

Ora il pubblico LGBTQ sta giustamente ponendo domande difficili su chi può interpretare personaggi LGBTQ. Una persona cisgender che interpreta un personaggio transgender equivale a un attore bianco con la faccia da nero, o a interpretare il ruolo di una persona BIPOC, o c'è una diversa cartina di tornasole? Recitare significa interpretare un personaggio distinto dall'identità personale dell'attore o ci sono regole che non abbiamo ancora adeguatamente tracciato e mantenuto?

Attori cisgender come Eddie Redmayne, candidato all'Oscar per il ruolo di una donna transgender in "The Danish Girl", hanno in seguito dichiarato di essersi pentiti di essere entrati in quel ruolo e che avrebbe dovuto essere riservato a una donna transgender. Ma altre scelte di casting, come Cate Blanchett o Mara Rooney che interpretano lesbiche nello splendido film del 2015 "Carol", sono più perdonabili. Forse il casting di qualcuno che interpreta un personaggio in cui non si identifica nella vita personale è più accettabile se è stato scelto da un regista, un produttore o uno sceneggiatore che abita quell'identità in modo autentico.

Chi può creare arte e media queer - e cosa si qualifica come rappresentazione accurata? Una serie televisiva o un film riceverebbero attenzione se un cast di stelle cisetiche venisse sostituito per allineare la rappresentazione? E se gli sceneggiatori o i registi dello show sono queer, ma gli attori no?

Sebbene sia un progresso che attori apertamente queer vengano scritturati in ruoli di primo piano, usare le critiche di queerbaiting e appropriazione come scusa per costringere un adolescente o qualsiasi attore a uscire allo scoperto non è la risposta. Queste conversazioni hanno raggiunto un livello altissimo, con il risultato di danneggiare persone che dovrebbero essere autorizzate a decidere da sole quando e come fare coming out, se mai lo faranno.

Per migliaia di anni, gli esseri umani hanno sentito il bisogno di categorizzare le cose del mondo per dare loro un senso. I giovani stanno sconvolgendo questa rigida struttura con identità di genere ed espressioni romantiche più fluide. Questo mette a disagio alcune persone (leggi: le attuali guerre culturali che hanno come obiettivo i bambini trans, i diritti LGBTQ, la letteratura e le politiche scolastiche, tra le altre cose). Ma molti di coloro che hanno fatto la differenza chiedono anche che le persone come Connor si mettano in una scatola con un'etichetta apposta sul davanti e la condividano con il mondo in breve tempo.

Il coming out non è un atto unico o qualcosa di fisso, e perché dovrebbe esserlo? Le identità sono malleabili e molti giovani sono ancora in viaggio per trovare se stessi. Quello che non dovremmo fare è far vergognare pubblicamente qualcuno per fargli rivelare una parte di sé che forse non è pronta o non vuole condividere.

Con i diritti LGBTQ sempre più minacciati negli Stati Uniti e nel mondo, il coming out comporta una valutazione completamente diversa dei rischi e delle ripercussioni. C'è solo una persona che dovrebbe guidare questa decisione, e no, non è un troll di Twitter.

Nota: ci sonomolte risorse disponibili per chi vuole saperne di più su come sostenere al meglio chi sta facendo coming out come LGBTQ e per chi sta esplorando gli angoli queer del proprio senso di sé.

Allison Hope è una scrittrice il cui lavoro è stato pubblicato sul New Yorker, sul New York Times, sul Washington Post, sulla CNN, su Slate e altrove.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com