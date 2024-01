L'uscita dall'Europa League dell'Arsenal è "imbarazzante" e il club si avvia verso l'ennesima crisi

L'ex difensore, che ora lavora come opinionista televisivo, ha detto che l'Arsenal è sembrato "smarrito" quando giovedì è stato eliminato dalla competizione dalla squadra spagnola.

L'Arsenal ha perso l'andata per 2-1 e non è riuscito a sbloccare la situazione nel ritorno, che si è concluso sullo 0-0. La sua squadra inesperta è apparsa a corto di idee e la stella della squadra è apparsa a corto di idee. La sua squadra inesperta è sembrata a corto di idee e la stella Pierre-Emerick Aubameyang, che ha recentemente recuperato dalla malaria, è stato un passeggero per gran parte della partita.

"L'Arsenal sembrava smarrito. Non riuscivamo ad uscire e ci hanno reso nervosi. Non siamo riusciti a mettergli i guantoni addosso e non siamo scesi in campo per combattere", ha detto Keown a BT Sport dopo la partita.

Come se non bastasse, il Villarreal è gestito da Unai Emery, licenziato dall'Arsenal e sostituito da Mikel Arteta.

L'attuale capo, che sta ancora imparando il mestiere ai massimi livelli, si trova ora a dover affrontare un'enorme attenzione con la squadra attualmente al nono posto in Premier League e che si avvia verso una stagione senza calcio europeo per la prima volta dal 1996.

"È un lavoro enorme per questo club. L'inesperienza di Arteta forse gli è costata cara", ha aggiunto Keown.

"È ancora un manager, ma sembrava che questo fosse il pacchetto di salvataggio e i suoi giocatori non si sono presentati. È stato messo in difficoltà dal manager precedente, il che è un po' imbarazzante".

Il collega opinionista ed ex giocatore dell'Arsenal Freddie Ljungberg, che ha assunto per breve tempo il ruolo di capo ad interim del club nel 2019, ha detto di sperare che Arteta mantenga il suo posto, ma di riconoscere la pressione che grava su coloro che devono prendere la decisione.

"È un manager giovane e spero che rimanga", ha dichiarato a BT Sport. "Ma, ovviamente, non è abbastanza per l'Arsenal e la decisione spetta ai proprietari e ad altre persone all'interno del club".

Pressione sui proprietari

Dopo la partita, Arteta - che era stato uno dei preferiti dai tifosi quando era subentrato nel dicembre 2019 - ha detto di essere "devastato" dal risultato, ma ha insistito sul fatto di essere ancora convinto di essere l'uomo giusto per il lavoro.

"Sento sempre la pressione perché voglio fare il meglio possibile per la squadra, per il sostegno che ho e per i tifosi", ha detto dopo la partita.

"Penso che il lavoro di tutti sia sotto esame".

È l'ennesimo capitolo di una stagione tumultuosa per l'Arsenal. La sua forma in campionato è stata a volte pessima e tra i tifosi è diffusa la rabbia nei confronti del proprietario del club, Stan Kroenke.

L'americano è stato accusato di non investire abbastanza denaro nella squadra e, in definitiva, di non preoccuparsi delle prestazioni della squadra in campo.

La sua decisione di iscrivere l'Arsenal alla controversa Super League ha anche provocato la protesta dei tifosi fuori dallo stadio.

L'amministratore delegato e fondatore di Spotify, Daniel Ek, ha annunciato pubblicamente il suo desiderio di acquistare l'Arsenal, ribadendo di voler riportare il suo club preferito alla gloria.

