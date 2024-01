L'US Soccer annuncia un'indagine sul capo allenatore degli uomini Gregg Berhalter, che rilascia una dichiarazione sull'incidente di violenza domestica del 1991

Sebbene l'US Soccer non abbia fornito dettagli sull'incidente, martedì Berhalter ha rilasciato una lunga dichiarazione su Twitter, descrivendo il momento in cui, nel 1991, avrebbe preso a calci la moglie Rosalind, all'epoca sua fidanzata, durante una discussione. La dichiarazione è firmata da Berhalter e dalla moglie.

"Non ci sono scuse per le mie azioni di quella notte", ha detto nella dichiarazione, aggiungendo che si è trattato di un "momento vergognoso" di cui "si pente ancora oggi" e che Rosalind alla fine lo ha perdonato.

L'allenatore di calcio, che ha guidato gli Stati Uniti ai Mondiali di calcio del Qatar del 2022, ha detto che qualcuno ha contattato l'US Soccer durante i Mondiali "dicendo di avere informazioni su di me che mi avrebbero 'affossato'".

L'US Soccer ha dichiarato di aver immediatamente ingaggiato una società esterna per condurre un'indagine indipendente.

Berhalter ha dichiarato che lui e sua moglie hanno collaborato con l'indagine in corso. La US Soccer ha anche detto di aver apprezzato che la coppia "si sia fatta avanti per parlare apertamente di questo incidente".

La dichiarazione dell'US Soccer dice anche che durante l'indagine l'organizzazione è venuta a conoscenza di altri potenziali comportamenti inappropriati al di fuori dell'US Soccer.

"Attraverso questo processo, l'US Soccer è venuta a conoscenza di potenziali comportamenti inappropriati nei confronti di diversi membri del nostro staff da parte di persone esterne alla nostra organizzazione. Prendiamo sul serio questi comportamenti e abbiamo ampliato le nostre indagini per includere queste accuse", ha dichiarato l'US Soccer.

L'organizzazione ha aggiunto che il mese scorso ha avviato una "revisione tecnica" completa del programma della Nazionale maschile in aggiunta all'indagine e ha detto che annuncerà chi guiderà il campo di gennaio del programma nei prossimi giorni.

Il futuro di Berhalter con l'US Soccer rimane incerto. È stato nominato alla carica nel dicembre 2018.

La dichiarazione dell'allenatore conclude: "Anche se preferiremmo non parlare di qualcosa di così personale di tanto tempo fa in un forum pubblico, stiamo abbracciando questa opportunità per condividere ciò che ci ha formato e quanto siamo cresciuti e abbiamo imparato da questo negli ultimi 31 anni".

Elizabeth Wolfe della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com