L'uragano Helena ha causato almeno 17 morti nel sud-est degli Stati Uniti.

Almeno 17 persone hanno perso la vita nel sud-est degli Stati Uniti, secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità. Il governatore Brian Kemp ha annunciato 11 decessi in Georgia lo scorso venerdì. Le autorità della Florida hanno confermato cinque vittime legate alla tempesta, con un'altra morte segnalata nella Carolina del Nord.

L'uragano, identificato come "Helene", ha toccato terra tarda giovedì sera vicino a Tallahassee, in Florida, con velocità del vento di circa 225 miglia orarie, collocandolo nella "molto pericolosa" categoria 4. Nonostante si sia indebolito mentre si dirigeva verso nord, ha lasciato una scia di distruzione alle sue spalle.

Più di 2 milioni di persone in Florida, Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord hanno subito interruzioni di corrente temporanee, secondo Poweroutage.us. Inoltre, sono state segnalate inondazioni nelle strade e nelle case, anche in aree lontane dalla costa.

Despite the hurricane weakening after landfall, at least some parts of Florida still experienced significant damage, with at least one death reported. Furthermore, the authorities have stated that at least 16 more lives have been lost in Georgia, Florida, and North Carolina due to the severe weather conditions caused by the hurricane.

Leggi anche: