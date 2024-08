L'uragano Ernesto rivolge l'attenzione alle Bermuda, causando condizioni pericolose sulla costa orientale.

La tempesta di categoria 1 si intensificherà e potrebbe diventare la seconda tempesta importante della stagione - di categoria 3 o superiore - mentre attraversa 600 miglia dell'Atlantico prima di raggiungere Bermuda sabato mattina. È in vigore un'allerta uragano per l'isola.

Ernesto si rafforzerà grazie alle acque estremamente calde dell'Atlantico - un fenomeno che sta diventando più frequente in un mondo che si riscalda a causa dell'inquinamento da fonti fossili. La seconda tempesta importante di solito non arriva in una stagione media fino a metà settembre, se capita affatto.

Il centro dell'uragano passerà vicino o sopra Bermuda sabato, ma raffiche di vento potenti e pioggia torrenziale arriveranno prima. La pioggia torrenziale e le raffiche di vento di forza di tempesta tropicale potrebbero iniziare già venerdì mattina sull'isola, che è circa un terzo delle dimensioni di Washington, DC.

Venti più forti e precipitazioni torrenziali potrebbero arrivare venerdì sera o sabato mattina. Ernesto potrebbe scaricare da 4 a 8 pollici di pioggia sull'isola entro la sera di sabato, con possibilità di totali isolati che raggiungono un piede.

"Ciò potrebbe causare allagamenti pericolosi per la vita", ha avvertito il Centro Nazionale per gli Uragani giovedì.

L'uragano Ernesto causerà anche un pericoloso innalzamento del livello del mare e inondazioni costiere significativi mentre si avvicina all'isola sabato.

Onde pericolose per la costa orientale

Ernesto avrà effetti a lungo raggio nonostante rimanga lontano dalle grandi masse di terra.

L'uragano genererà onde massicce - forse fino a 40 piedi di altezza - nell'Atlantico aperto che si diffonderanno per centinaia di miglia. Queste altezze delle onde aumentate porteranno mari agitatati e correnti di risacca pericolose sulla costa orientale degli Stati Uniti, alle Bahamas e in alcune parti dei Caraibi fino all'inizio della prossima settimana.

Per la maggior parte della costa atlantica degli Stati Uniti, le condizioni costiere più pericolose si verificheranno nel weekend, coincidendo con il momento in cui molte persone si recano in spiaggia. Ernesto "porterà correnti di risacca molto pericolose (sabato e domenica)", ha avvertito giovedì il Servizio Meteorologico Nazionale di Mount Holly, nel New Jersey.

Le correnti di risacca possono affaticare anche i nuotatori più forti e diventare letali. Almeno 29 persone sono state uccise dalle correnti di risacca quest'anno negli Stati Uniti e nei suoi territori, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

Oltre Bermuda, Ernesto passerà vicino al Canada atlantico all'inizio della prossima settimana e potrebbe portare pioggia, vento e mari agitatati.

Interruzioni persistenti dopo Ernesto

Il centro di Ernesto non ha mai raggiunto la terraferma a Puerto Rico o nelle Isole Vergini degli Stati Uniti, ma i forti venti del sistema hanno comunque causato blackout a centinaia di migliaia di persone in totale.

A Puerto Rico, circa la metà di tutti i clienti dell'isola sono rimasti senza elettricità per un certo periodo mercoledì, secondo LUMA Energy, la società privata che gestisce la trasmissione e la distribuzione dell'energia a Puerto Rico. Giovedì mattina, più di 400.000 persone erano ancora al buio.

Nelle Isole Vergini degli Stati Uniti, circa 29.000 clienti erano senza elettricità giovedì mattina, circa la metà dei clienti monitorati, secondo PowerOutage.us.

Le piogge torrenziali hanno inzuppato le Isole Vergini tarda martedì e mercoledì. Più di mezza piedi di pioggia ha colpito gran parte di Puerto Rico e ha causato allagamenti diffusi. Alcuni luoghi hanno registrato quasi un piede di pioggia da Ernesto: poco più di 10 pollici di pioggia sono caduti in 24 ore nella città montuosa di Barranquitas, secondo un rapporto preliminare del servizio meteorologico, mentre Villalba ne ha visti circa 9,5 pollici.

Un veicolo attraversa una strada allagata a Dorado, Puerto Rico, nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo Ernesto. Le intense precipitazioni e gli allagamenti hanno fatto traboccare diversi fiumi a Puerto Rico e hanno interrotto i processi di filtraggio dell'acqua in diverse piantagioni di acqua a vari livelli, secondo l'autorità dell'acqua dell'isola.

Mentre Ernesto si allontanava di alcune centinaia di miglia da Puerto Rico mercoledì sera, i problemi idrici peggioravano. Più di 300.000 clienti dell'acqua - circa il 23% dei clienti totali - erano senza acqua potabile giovedì mattina, secondo il sistema di portale di emergenza dell'isola.

Le condizioni meteorologiche durante l'avvicinamento di Ernesto saranno influenzate dal problema in corso dell'inquinamento da fonti fossili, portando a un maggior numero di casi di acque dell'Atlantico estremamente calde. Despite Ernesto not making landfall, the hurricane will generate dangerous rip currents on the US East Coast, posing a risk to swimmers.

Leggi anche: