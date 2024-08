- L'uragano causa più di 40 cancellazioni di voli a Maiorca

Una violenta tempesta nella regione mediterranea spagnola sta causando caos nel traffico aereo, incluso a Maiorca. 44 voli sono stati cancellati all'aeroporto di Palma a causa delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, secondo le autorità dell'isola spagnola.

23 arrivi e 21 partenze sono stati interessati, è stato riferito. Quasi tutte le altre connessioni hanno subito notevoli ritardi. Tuttavia, il peggio della tempesta doveva ancora arrivare. "La notte è ciò che mi preoccupa di più," ha detto Toni Plata, responsabile del centro di risposta alle emergenze, ai giornalisti.

Pioggia intensa e tempesta

Il sistema di bassa pressione ha portato piogge intense, temporali, grandine e raffiche di vento a Maiorca e ad altre regioni mediterranee spagnole. Il dipartimento dei vigili del fuoco è stato costretto a intervenire ripetutamente per rimuovere gli alberi caduti o per pompare le cantine allagate. Tuttavia, non sono state segnalate danni gravi a Maiorca o altrove in Spagna.

Il secondo livello di allerta arancione del servizio meteorologico nazionale Aemet era in vigore mercoledì per le Isole Baleari, nonché per alcune parti delle comunità autonome di Andalusia, Murcia, Valencia e Catalogna.

Allerta rossa giovedì

Per la parte nord-orientale di Maiorca, Aemet ha emesso un'allerta rossa per giovedì, che sarà in vigore dalla mezzanotte alle 3:00 PM. Si prevedono fino a 180 litri di precipitazioni nelle prossime ore. La tempesta dovrebbe poi gradualmente attenuarsi. Tuttavia, il traffico aereo a Maiorca è probabile che sia disturbato fino a venerdì.

È raro che il livello di allerta rossa venga emesso a Maiorca. Tuttavia, un cambiamento del tempo è comune a metà agosto, segnando la fine del tempo costante dell'estate sull'isola. I giorni in spiaggia sono quindi interrotti da temporali sometimes heavy.

La violenta tempesta che sta colpendo la regione mediterranea spagnola non è limitata a Maiorca, poiché le regioni come Andalusia, Murcia, Valencia e Catalogna sono anch'esse sotto il livello di allerta arancione. La tempesta è prevista intensificarsi ulteriormente, con un'allerta rossa emessa per la parte nord-orientale di Maiorca da giovedì mezzanotte alle 3:00 PM, con previsioni di fino a 180 litri di precipitazioni nelle prossime ore. A causa di queste condizioni, si prevedono ulteriori disagi nel traffico aereo a Maiorca almeno fino a venerdì.

