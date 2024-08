L'uragano a Maiorca causa caos nel traffico aereo

Dopo un'ondata di calore, una tempesta colpisce Maiorca: Una forte tempesta si abbatte sull'isola, causando l'annullamento di 44 voli a causa delle condizioni meteorologiche. Il peggio della tempesta è ancora in arrivo, con piogge fino a 180 litri attesi durante la notte.

Una forte tempesta nella regione del Mediterraneo sta causando disordini nei programmi di volo a Maiorca. Nel pomeriggio, 44 voli all'aeroporto di Palma erano stati cancellati a causa delle condizioni meteorologiche, con 23 arrivi e 21 partenze interessati, hanno riferito le autorità. La maggior parte degli altri voli ha subito ritardi significativi.

Tuttavia, il peggio della tempesta era ancora in arrivo. "Sono più preoccupato per la notte", ha detto Toni Plata, responsabile del centro di risposta alle emergenze, ai giornalisti. Il sistema di bassa pressione ha portato piogge intense, temporali, grandine e raffiche di vento a Maiorca e ad altre regioni del Mediterraneo in Spagna. Il corpo dei vigili del fuoco è stato chiamato ripetutamente per rimuovere gli alberi caduti e pompare l'acqua dalle cantine allagate.

Non sono stati segnalati danni gravi iniziali a Maiorca o altrove in Spagna. Il secondo livello di allerta più alto, arancione, era in vigore per le Isole Baleari e per alcune parti delle comunità autonome dell'Andalusia, della Murcia, della Valencia e della Catalogna.

Per la parte nord-orientale di Maiorca, il livello di allerta è stato addirittura elevato a rosso, efficace dalla mezzanotte alle 3:00 PM del giovedì. Fino a 180 litri di pioggia erano attesi in un breve periodo. La tempesta dovrebbe poi gradualmente attenuarsi. Tuttavia, i disordini nei voli a Maiorca potrebbero continuare fino al venerdì.

È raro che il livello di allerta raggiunga il rosso a Maiorca. Tuttavia, un cambiamento del tempo è comune a metà agosto, segnalando la fine del tempo costante dell'isola. I giorni al mare sono spesso interrotti da forti temporali.

