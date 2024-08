- Lupi sulle Alpi e Lemke per promuovere una soluzione a Bruxelles

Il Ministro federale dell'Ambiente Steffi Lemke (Verdi) ha promesso di sostenere soluzioni al problema del lupo durante un incontro a Bruxelles dopo un incontro con gli allevatori delle Alpi nella città bavarese di Oberammergau. "Il ritorno del lupo presenta a tutti noi, e in particolare agli allevatori di bestiame, sfide significative, comprese qui nelle regioni alpine. Prendo molto sul serio le preoccupazioni e i problemi di coloro che ne sono colpiti", ha detto alla dpa in vista dell'ispezione alpina tradizionale, dove gli allevatori pianificano di presentare le loro preoccupazioni, tra cui il ritorno del lupo, ai politici.

Lemke ha fatto riferimento al regolamento sull'eliminazione rapida dei lupi, approvato dalla Conferenza dei Ministri dell'Ambiente (UMK) seguendo le sue proposte, per il bestiame ucciso nonostante la presenza di misure di protezione come la recinzione. Per rafforzare questa strada, ora è necessario un maggiore sostegno dalla Commissione Europea, ha detto Lemke.

Più flessibilità per soluzioni su misura

"Abbiamo bisogno di chiarezza su come ottenere più flessibilità per soluzioni su misura nelle aree particolarmente colpite con alte densità di lupi. Dovrebbe essere più facile lì concedere i permessi per l'eliminazione dei lupi", ha detto Lemke. "A tal fine, mi impegnerò in discussioni con la Presidente della Commissione e il nuovo Commissario all'Ambiente". Porterà i dati dal prossimo rapporto Fauna-Flora-Habitat per valutare lo stato di conservazione del lupo in Germania. Tuttavia, il consenso di tutti gli stati federali è un prerequisito.

La Baviera aveva concordato con il regolamento sull'eliminazione rapida ma lo ha criticato come non sufficiente. Gli allevatori chiedono che lo status protetto del lupo in Europa venga abbassato.



