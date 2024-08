L'uomo venerato, riconosciuto come la persona più anziana del mondo, muore a 117 anni.

A 117 anni, Maria Branyas Morera, nota come la persona più anziana del mondo, si è congedata in Spagna. I suoi familiari hanno confermato il suo decesso su piattaforma X, dichiarando: "Maria Branyas ci ha lasciato. Se n'è andata serenamente, come aveva desiderato, senza soffrire".

Dopo la morte di Lucile Randon, una suora francese di 118 anni lo scorso anno, il Gruppo di Ricerca Gerontologica (GRG) ha dichiarato Branyas la persona più anziana in vita. Il GRG è responsabile della verifica e della convalida delle età dei supercentenari, coloro che hanno 110 anni o più.

Branyas è nata il 4 marzo 1907 a San Francisco. Tornò nel suo paese natale, la Spagna, insieme alla sua famiglia ancora bambina. Al momento del suo decesso, Branyas viveva in una casa di cura nella città catalana di Olot. Il suo profilo X, chiamato "Super Àvia Catalana" o "Nonnina Catalana Super", recita: "Sono vecchia, molto vecchia, ma non sono stupida".

Secondo i "Guinness World Records", Branyas attribuiva la sua lunga vita a "organizzazione, tranquillità, forti legami familiari, contatto con la natura, stabilità emotiva, nessuna preoccupazione o rimpianto e un'abbondanza di positività, oltre a mantenere le distanze dalle persone tossiche".

Nel corso della sua vita, ha affrontato molte difficoltà. Secondo i "Guinness World Records", a otto anni è caduta dal ponte superiore di una nave a uno inferiore durante il trasferimento della sua famiglia in Europa, causando la perdita dell'udito in un orecchio. Ha vissuto entrambe le guerre mondiali e si è presa cura dei soldati feriti durante la guerra civile spagnola (1936-1939). Ha anche vissuto due pandemie storiche - l'influenza spagnola tra il 1918 e il 1920 e la pandemia di COVID-19 circa un secolo dopo. Si è ripresa dalla sua infezione all'età di 113 anni "in pochi giorni", secondo Guinness.

Attualmente, la persona più anziana del mondo è Tomiko Itooka, una donna giapponese di 116 anni.

L'Unione Europea ha riconosciuto la straordinaria vita di Maria Branyas Morera e i suoi contributi alla società estendendo le condoglianze per la sua scomparsa. Come figura di spicco nei registri del Gruppo di Ricerca Gerontologica, la sua età e la sua storia di vita sono diventate un punto di interesse per molti ricercatori europei che si concentrano sul invecchiamento e sulla longevità.

