L'uomo più ricco di Hong Kong apre un museo buddista da 380 milioni di dollari

Il magnate degli affari Li Ka-shing ha una lunga storia di filantropia, avendo contribuito con milioni di euro a università e ospedali dell'Asia orientale e del Nord America. Si è anche impegnato a sostenere i soccorsi dopo lo tsunami dell'Oceano Indiano del 2004 e il terremoto del Sichuan del 2008.

Ora il novantenne, il cui patrimonio è stimato da Forbes in 33,4 miliardi di dollari, ha rivolto la sua attenzione alle arti aprendo il museo presso il monastero di Tsz Shan.

Il museo, costato circa 3 miliardi di HK$ (382 milioni di dollari) secondo la Li Ka Shing Foundation, si trova alla base di un'enorme statua di bronzo di Guanyin, la dea della misericordia, che sovrasta il monastero, che Li ha anche contribuito a costruire.

Tra gli altri manufatti, il museo ospita 100 statue di Buddha, come si legge in una dichiarazione rilasciata da CK Hutchison Holdings Ltd, la società che Li presiede.

Il museo, che è gratuito per tutti i visitatori, aprirà ufficialmente il 1° maggio, ma la settimana scorsa si è tenuta una cerimonia inaugurale. La sua collezione permanente intende "raccontare la storia del buddismo e il modo in cui è sopravvissuto al suo ambiente nel corso della storia", ha dichiarato la società di Li.

La dichiarazione aggiunge che il museo mira ad arricchire coloro che "cercano la trascendenza e la realizzazione spirituale con l'opportunità di esplorare oltre il simbolismo e l'arte l'essenza del Buddismo".

La costruzione del museo è durata tre anni e presenta reliquie per lo più donate da Li o dalla sua fondazione, istituita nel 1980.

Rivolgendosi agli oltre 2000 ospiti presenti alla cerimonia, il capo dell'esecutivo di Hong Kong Carrie Lam ha dichiarato: "Immerso nel grande opus della natura, dove colline alberate si affacciano su mari tranquilli, l'atmosfera tranquilla del monastero di Tsz Shan offre al mondo indaffarato un rifugio beato per lasciarsi alle spalle il mondo in fermento e rilassare la mente".

"L'inestimabile collezione di statue, dipinti, sculture e sutra buddisti ospitata nel Museo d'Arte Buddista del Monastero di Tsz Shan rappresenta non solo gli ideali illuminati e la sfera culturale del Buddismo Zen, ma fornirà anche una base per programmi e attività culturali", ha aggiunto il politico.

"La cultura visiva e letteraria del monastero e del suo museo servirà senza dubbio come spazio tranquillo per la riflessione e l'apprezzamento dell'arte buddista per i nostri cittadini e visitatori".

Fonte: edition.cnn.com