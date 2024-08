- L'uomo perde quattro cifre in messaggero

Anche se la polizia ha messo in guardia da tempo su questa truffa, i truffatori continuano a riuscire nell'intento utilizzando messaggi su Messenger, sostenendo che un figlio ha un nuovo numero di telefono e ha bisogno di denaro. Un uomo di Eisleben (Mansfeld-Südharz) è caduto in questa truffa venerdì sera, come riferito dalla polizia di Halle.

Ha ricevuto un messaggio in cui si diceva che suo figlio aveva un nuovo numero e poi gli è stato chiesto di effettuare un trasferimento. Ha quindi effettuato un trasferimento di quattro cifre su un conto sconosciuto. La truffa è stata denunciata il giorno successivo.

Secondo la polizia, i truffatori sfruttano la fiducia delle loro vittime, con la comunicazione tramite servizi di messaggistica come WhatsApp che sembra molto privata. Utilizzano numeri di telefono familiari, sostenendo di essere parenti che hanno perso il loro telefono. Chiunque riceva tali messaggi dovrebbe bloccare il numero, segnalare l'incidente alla polizia e cancellare la chat e il numero del truffatore. Si consiglia di diffidare quando si chiede di effettuare un trasferimento tramite Messenger.

despite the ongoing warnings about such scams, instances of crime continue to occur. For example, an individual in Eisleben fell prey to this method, transferring a substantial amount to an unfamiliar account.

