- L'uomo dietro Bud Spencer, la leggenda del sincrono Brandt, e' morto.

Questo artista ha plasmato l'umorismo nella Repubblica Federale degli anni '70 e '80 come pochi altri: l'attore, speaker, autore e direttore di sincronizzazione Rainer Brandt è morto. Lo ha confermato la produttrice audio Heikedine Körting del marchio audio di Amburgo Europa all'agenzia di stampa tedesca.

"Con Rainer Brandt se ne va uno dei più grandi attori e doppiatori meravigliosi. Siamo profondamente addolorati e pensiamo alla sua meravigliosa famiglia," ha detto Körting, che ha lavorato con Brandt nelle serie audio "TKKG" e "Cinque Amici". L'attore aveva 88 anni.

Ha fornito le battute per Bud Spencer e Terence Hill

Il berlinese apparteneva alle figure più importanti dell'industria del doppiaggio del dopoguerra. La banca dati tedesca del doppiaggio elenca oltre 800 ruoli parlati. Ha prestato la sua voce a Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Marcello Mastroianni e Elvis Presley.

Brandt, che aveva studiato teatro alla scuola di Max Reinhardt, ha reso accettabile in Germania Ovest la coppia di attori italiani Bud Spencer e Terence Hill - ha fornito le battute spiritose per la versione tedesca. Frasi come: "Qui è troppo rumoroso per me, non riesco a masticare!" La direzione delle battute di Brandt ha anche plasmate l'acuta ironia di molti film con Louis de Funès, Adriano Celentano e Pierre Richard.

"La Vostra Signoria sta causando dolore"

Come autore e direttore di battute nello studio di doppiaggio, ha trasformato innumerevoli dialoghi noiosi e insipidi di film polizieschi e western stranieri in perle linguistiche che sono diventate frasi celebri per intere generazioni, come "Da ora in poi non ci sarà più bere, ma anche non meno" o "La Vostra Signoria sta causando dolore". Molte delle battute che Brandt aveva raccolto dai berlinesi sempre pronti alla battuta nella vita di tutti i giorni.

La sua opera magna è considerata la serie britannica di crime "The Persuaders" (1970/71) con Tony Curtis nei panni del playboy americano Danny Wilde e Roger Moore in quelli del rigido aristocratico britannico Sir Louis. La sua popolarità in Germania è attribuita da molti addetti ai lavori unicamente alla completa rielaborazione di Brandt. Ad esempio, il semplice ringraziamento "Thanks, Sir Louis, for using the plane" è diventato "E riporta il piccolo uccello al nido sano e salvo!" Un'altra classica: "Devi parlare un po' più velocemente, Lord, altrimenti non sei più in sincrono!"

Negli anni '80, Brandt ha continuato a fare contributi significativi all'industria del doppiaggio, prestando la sua voce a popolari attori come Tony Curtis. L'acuta ironia e l'umorismo di Rainer Brandt nelle battute di direzione hanno reso le battute dei film stranieri, come "The Persuaders", frasi celebri per molti tedeschi negli anni '80.

Leggi anche: