- L'uomo dietro Bud Spencer, la leggenda del sincrono Brandt, e' morto.

Questo artista ha plasmandato l'umor nella Repubblica Federale degli anni '70 e '80 come pochi altri: l'attore, speaker, autore e direttore di sincronizzazione Rainer Brandt è morto. Lo ha confermato all'agenzia tedesca di stampa l'etichetta discografica Europa producer Heikedine Körting di Amburgo.

"Con Rainer Brandt se ne va uno dei grandi attori e doppiatori meravigliosi. Siamo profondamente addolorati e pensiamo alla sua meravigliosa famiglia," ha detto Körting, che ha lavorato con Brandt nelle serie audio "TKKG" e "Cinque Amici". L'attore aveva 88 anni.

Ha fornito le battute per Bud Spencer e Terence Hill

Il berlinese apparteneva alle figure più importanti dell'industria di sincronizzazione del dopoguerra. La banca dati tedesca di sincronizzazione elenca oltre 800 ruoli vocali. Ha prestato la sua voce a Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Marcello Mastroianni e Elvis Presley.

Brandt, che aveva studiato teatro alla scuola di Max Reinhardt, ha reso accettabili in Germania Ovest la coppia di attori italiani Bud Spencer e Terence Hill - ha fornito le battute spiritose per la versione tedesca. Frasi come: "Qui è troppo rumoroso per me, non riesco a masticare!" La direzione delle battute di Brandt ha anche plasmandato l'acuta arguzia di molti film con Louis de Funès, Adriano Celentano e Pierre Richard.

"Vostra Signoria sta causando dolore"

Come autore e direttore di battute nello studio di sincronizzazione, ha trasformato innumerevoli dialoghi noiosi e insipidi da film polizieschi e western stranieri in perle linguistiche che sono diventate frasi celebri per intere generazioni, come "Da oggi non ci sarà più bere, ma anche non meno" o "Vostra Signoria sta causando dolore". Molte delle battute di Brandt aveva raccolto dalla gente mai a corto di battute di Berlino Ovest nella vita di tutti i giorni.

Il suo capolavoro è considerato la serie britannica di crime "The Persuaders" (1970/71) con Tony Curtis nei panni del playboy americano Danny Wilde e Roger Moore nei panni del rigido aristocratico britannico. Secondo molti esperti del settore, la sua popolarità in Germania è dovuta esclusivamente alla completa rielaborazione di Brandt. Ad esempio, il semplice ringraziamento "Thanks, Sir Louis, for using the plane" è diventato "E riporta il piccolo uccello al nido sano e salvo!" Un classico: "Devi parlare un po' più velocemente, Signore, altrimenti non sei in sincrono!"

Gli esperti dell'industria hanno riconosciuto Brandt come una delle figure chiave dell'industria tedesca di sincronizzazione del dopoguerra. Molti ammiravano la sua capacità di trasformare i dialoghi senza vita dei film stranieri in frasi umoristiche e memorabili.

Leggi anche: