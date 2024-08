L'uomo d'affari Mike Lynch e' stato recuperato da un'imbarcazione sommersa.

A seguito dell'affondamento dello yacht di lusso "Bayesian" al largo delle coste siciliane, è stato recuperato un quinto corpo dall'interno del vascello. L'infelice è stato recuperato dalle profondità di 50 metri, dove lo yacht di lusso giace ora. Si presume che sia il magnate britannico Mike Lynch. La figlia diciottenne di Lynch rimane ancora dispersa.

Prima di questo, i corpi del cuoco della nave e di due coppie erano stati scoperti. In totale, sette vite sono andate perse durante l'incidente avvenuto il lunedì. Quindici individui sono sopravvissuti, compresa la moglie di Lynch.

Il mercoledì pomeriggio, la stazione televisiva italiana Rai e diversi media britannici hanno inizialmente riferito che il corpo di Lynch era stato recuperato. Tuttavia, questi resoconti si sono poi rivelati falsi. A quel punto, ogni speranza di sopravvivenza in una tasca d'aria era già svanita.

Possibili cause del disastro

L'equipaggio e i passeggeri della nave sembrano essere stati colti di sorpresa da una tempesta in arrivo. I dettagli dell'incidente sono ancora incerti. Il capitano ferito della nave è stato interrogato dalle autorità italiane per diverse ore. È stato citato mentre diceva: "Non ce lo aspettavamo". Tuttavia, ci sono dubbi su questo resoconto.

Si ipotizza che il "Bayesian" sia affondato in soli 60 secondi. Gli esperti sono ancora sconcertati da questo affondamento rapido. Possibili cause includono un boccaporto aperto durante un'onda gigante o un timone impostato in modo errato che controlla il pescaggio della nave.

Lo yacht era equipaggiato con un sistema che poteva dimezzare il suo pescaggio: in condizioni di navigazione normali, aveva un pescaggio di circa dieci metri quando il timone mobile era completamente esteso, bilanciando le forze del grande albero. Tuttavia, il pescaggio poteva essere ridotto a circa quattro metri - ad esempio, per entrare in un porto. Si ipotizza che questo possa essere stato la fine dello yacht.

Il "Bayesian", lungo 56 metri, uno dei più grandi velieri del mondo, con un'albero in alluminio alto 75 metri, apparteneva alla famiglia Lynch. Secondo i vigili del fuoco, lo yacht affondato giace sul fianco sul fondale marino, rendendo le ricerche più complesse. È stato utilizzato anche un veicolo operato a distanza per le ricerche.

Il "Bill Gates britannico" aveva pianificato una festa

Lynch viene spesso chiamato il "Bill Gates britannico" dai tabloid del suo paese. Il tycoon della tecnologia ha venduto la sua società di software Autonomy al conglomerato statunitense Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari nel 2011 - uno dei peggiori disastri delle acquisizioni di Silicon Valley.

Lynch e l'ex responsabile finanziario Steve Chamberlain, recentemente morto in un incidente stradale, sono stati accusati di aver ingannato Hewlett-Packard sulla salute finanziaria di Autonomy. In seguito, una giuria di San Francisco ha assolto entrambi da qualsiasi illecito.

Nonostante i primi resoconti falsi, la triste scoperta di un altro corpo ha ulteriormente aumentato il bilancio della tragedia, confermando che ogni speranza di sopravvivenza in una tasca d'aria era svanita. L'incidente, avvolto nel mistero, ha portato gli esperti a ipotizzare diverse possibili cause, come un boccaporto aperto durante un'onda gigante o un timone impostato in modo errato che controlla il pescaggio della nave.

