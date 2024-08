L'uomo arrestato a Berlino non e' un terrorista della RAF.

A Spandau, Berlino, un sospetto è stato arrestato martedì sera su un treno ICE. Un passeggero ha sostenuto di aver riconosciuto un terrorista ricercato dell'RAF. Tuttavia, la procura ha dato il via libera.

Il sospetto arrestato a Spandau, Berlino, con l'accusa di essere un membro dell'RAF non è uno dei ricercati. "Le indagini hanno dimostrato che il sospetto fermato non è uno di quelli ricercati", ha dichiarato Martin Schanz, portavoce della procura di Verden. "È stato ordinato il rilascio della persona".

Martedì sera, un sospetto è stato arrestato insieme alla Polizia Federale dopo una segnalazione del pubblico, ha spiegato un portavoce dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Bassa Sassonia (LKA). Secondo un rapporto del quotidiano Bild, un informatore ha sostenuto di aver riconosciuto un uomo seduto su un treno ICE come Ernst-Volker Staub. In seguito è stato menzionato Burkhard Garweg. Tuttavia, si è poi appurato: non è né Garweg né Staub.

La procura di Verden sta indagando sui terroristi dell'RAF del passato Staub, Daniela Klette e Garweg dal 2015 per tentato omicidio e tentato e consumato rapina aggravata in più casi. Klette è stata arrestata alla fine di febbraio a Berlino-Kreuzberg. La polizia, guidata dall'LKA Niedersachsen, la cercava da decenni. La ricerca di Staub e Garweg continua. Erano parte della cosiddetta terza generazione della sinistra estremista dell'RAF (RAF). Nel 1998, l'RAF, che aveva ucciso più di 30 persone, si è sciolta.

Nonostante l'affermazione di un passeggero, le autorità hanno confermato che l'individuo arrestato sul treno ICE a Spandau, Berlino, non è uno dei terroristi dell'RAF ricercati. Durante le indagini, si è scoperto che il sospetto arrestato martedì sera insieme alla Polizia Federale non è né Ernst-Volker Staub né Burkhard Garweg, due terroristi dell'RAF ricercati.

Leggi anche: