L'universo vibrante del Bayern sta assumendo una tonalità rosa.

A Bayern Monaco, le cose sono più calde che mai sotto il nuovo boss Vincent Kompany. I giganti bavaresi, che hanno dovuto subire alcuni cambiamenti per liberarsi del loro fardello, sono attualmente in una fase vincente, vincendo partita dopo partita. L'atmosfera a Säbener Straße è più frizzante che mai. Bayern è sempre più innamorato del suo nuovo maestro, che non era nemmeno la prima scelta. Se il termine "follemente innamorato" non fosse stato riservato a Thomas Tuchel, avrebbe potuto essere usato qui.

Ma non vogliono rivisitare l'era Tuchel a Monaco. Il patriarca del club Uli Hoeneß l'ha reso chiaro in diverse interviste. Ora tocca a Kompany brillare sotto i riflettori, e finora è stato un successo. Gliene viene risparmiata una parte grazie agli avversari relativamente deboli. In coppa, c'è stato l'SSV Ulm 1846, in Bundesliga hanno affrontato Wolfsburg, Friburgo e Kiel. Nessuna di queste squadre è alla pari con Bayern. Non il tipo di squadre che Bayern considera degne di sé. E il Dinamo Zagabria non appartiene nemmeno alla loro lega. Nella prima giornata della nuova Champions League, i croati sono stati brutalmente battuti nell'Allianz Arena di Monaco, uscendo con un pesante 2:9.

"È stata una notte difficile per noi, Bayern è un altro mondo", ha detto l'allenatore ospite Sergej Jakirović. "Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, Bayern ci ha risparmiato. Dopo l'intervallo abbiamo segnato due volte e abbiamo avuto una chance per pareggiare. Ma siamo stati superati, Bayern ha sfruttato le aperture. Siamo stati severamente puniti per ogni errore. È una lezione per noi."

Bayern ha flirtato temporaneamente con il disastro.

Per alcuni minuti, hanno quasi compiuto l'impossibile. Alla fine del primo tempo, il FC Bayern era in vantaggio per 3:0, ma Manuel Neuer ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. Kompany voleva proteggere il portiere, ma l'allenatore belga insiste nel dire che Neuer non era gravemente ferito. È quello che ha detto dopo la partita. Neuer ha poi confermato: "Niente di grave, solo un problema minore". La caduta ha disturbato il suo equilibrio corporeo. Dopo di che, ha sentito qualcosa nella coscia. Anche durante una sospensione del gioco, ha parlato con il medico della squadra.

Sven Ulreich ha preso il suo posto e i croati sono rimasti sorpresi. Ulreich ha anche impedito il 3:3. Questo avrebbe cambiato tutto. Bayern era chiaramente superiore, gli ospiti non riuscivano a tenere il passo. Era sempre un traffico a senso unico, a alta velocità, con grande entusiasmo e insaziabile desiderio. Thomas Müller ha elogiato questo prima della partita: "Stiamo lavorando sulle cose giuste, soprattutto con l'atteggiamento giusto. È l'unico modo in cui funziona, tutti nella rosa sono sfidati e così sembra ora".

Dopo un breve spavento, le cose sono tornate alla normalità. Bayern ha premuto, Bayern ha spinto e ha segnato gol su gol. "Sono felice per i ragazzi. Non ho segnato i gol, l'hanno fatto loro. Despite the two own goals, we stayed calm, that was good", ha elogiato Kompany. "Ma ovviamente non possiamo farlo succedere di nuovo. What's really important is that we have a Harry Kane who's willing to defend our own penalty area, and we had eleven players who gave their all."

Harry Kane, il lodato, ha segnato quattro volte, tre su rigore. La nuova firma Michael Olise ha segnato due volte. Alla fine, Leroy Sané e Leon Goretzka hanno anche potuto festeggiare. Goretzka, che avrebbe dovuto lasciare in estate ma voleva restare per cambiare le cose, non ha avuto molto successo recentemente. Non è stato nemmeno convocato di recente. E forse sarebbe stato lo stesso se non fosse stato per l'infortunio sfortunato di Sacha Boey che si aggiunge ai feriti Hiroki Ito e Josip Stanisic.

Stretti sulle Ali

Adesso è qui e ha avuto qualche minuto. Eric Dier, che ha perso anche lui nel cambio di allenatore, ha avuto anche del minutaggio. Goretzka ha sfruttato al meglio il suo breve turno dal 81º minuto, impressionando tutti. Il suo gol è stato piuttosto spettacolare, un potente colpo di testa. Questo basterà? Kompany, il diplomatico in tuta, ha detto che Goretzka si sta offrendo, sta facendo bene. "Non credo che Leon Goretzka sia uno dei perdenti delle prime partite. È importante per noi, ha un ruolo importante nella squadra e sarà importante per noi nella stagione". Non è possibile una lode più promettente.

Prima di segnare ancora una volta, Sané è riuscito a segnare, cercando di riguadagnarsi il suo posto nella squadra. Tuttavia, il talentuoso Olise sta anche cercando più luce e minutaggio. I suoi rivali includono Gnabry e Coman, con Musiala anche in mischia. L'attaccante versatile, attualmente in forma nel suo ruolo liberato al centro, potrebbe potenzialmente usurpare uno dei loro posti.

Nel campo del Bayern, Müller rappresenta una seria sfida. Ora detiene il record per il maggior numero di presenze nella Champions League, dopo una serie di record infranti dalla stazione radio interna che sembra perdere sempre più spazio. Nonostante il suo impressionante record, che ammonta a 152 partite nella Champions League per il FC Bayern, superando il precedente record che condivideva con Xavi Hernandez del FC Barcelona, Müller sembra più preoccupato di ottenere più minutaggio. Ha costantemente espresso il suo desiderio di essere in campo il più possibile in passato.

