L'Università James Madison cancella il resto della stagione di softball: la morte della studentessa atleta Lauren Bernett è stata dichiarata un suicidio

Bernett, 20 anni, ha svolto un ruolo importante nelle Women's College World Series del 2021.

È morta il 25 aprile e l'ufficio del medico legale del distretto occidentale della Virginia ha dichiarato martedì alla CNN che è morta per suicidio.

"Questa decisione è stata estremamente difficile e non è stata presa a cuor leggero", ha dichiarato Loren LaPorte, allenatore della JMU, in un comunicato di lunedì sulla cancellazione del resto della stagione. "Useremo questo tempo per continuare a guarire e per onorare la memoria di Lauren, finendo il semestre accademico con forza".

Bernett era una studentessa del secondo anno che intendeva laurearsi in biologia con una specializzazione in veterinaria, secondo la biografia della JMU.

La catcher era stata appena nominata "Giocatrice della settimana" dalla Colonial Athletic Association.

La scorsa stagione, Bernett e le sue compagne di squadra sono balzate agli onori della cronaca nazionale con l'inaspettata e prima volta dei Dukes alle semifinali nazionali delle Women's College World Series. La JMU ha concluso la sua migliore stagione di sempre con un record di 41-4.

In seguito alla morte di Bernett, sono state cancellate cinque partite, tra cui un doubleheader alla Longwood University e una serie di weekend con Delaware, secondo il comunicato.

Le altre partite cancellate comprendono una gara contro la Virginia martedì e una serie di tre partite di campionato contro Elon il 6 e 7 maggio.

LaPorte ha riconosciuto l'impatto che la cancellazione può avere sugli studenti che si sono laureati "le cui carriere sono giunte a una brusca conclusione", assicurando che l'università farà in modo che anche loro vengano onorati per il loro contributo alla JMU come studenti atleti.

"La JMU conclude la sua stagione con un bilancio complessivo di 21-21 e 10-5 nei campionati", si legge nel comunicato.

Se voi o qualcuno che conoscete ha bisogno di aiuto, chiamate la National Suicide Prevention Lifeline al numero 1-800-273-TALK (8255). È disponibile anche una linea di testo di crisi. Per un aiuto in caso di crisi in spagnolo, chiamare il numero 1-888-628-9454.

David Close della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com