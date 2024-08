- L'Università di Merseburg riceve l'installazione della tecnologia 5G.

All'Università di Merseburg è stato introdotto una nuova rete universitaria 5G, che sblocca le potenzialità in settori come i veicoli autonomi o la gestione della catena di fornitura. "Un alloggio confortevole richiede solide basi digitali", ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture Lydia Hüsken (FDP) durante il lancio.

La tecnologia wireless 5G apre un'ampia gamma di opportunità digitali per sia le imprese che i consumatori individuali. Le applicazioni in settori come la produzione, la sanità e la realtà virtuale potrebbero diventare realtà grazie alla nuova rete.

In base alle informazioni del Ministero delle Infrastrutture, questa è la prima rete campus 5G della regione. Si stima che i costi per la costruzione e l'esercizio nei prossimi sette anni ammontino a circa un milione di euro. La portata della rete si limita all'Università di Merseburg e al centro adiacente di innovazione e tecnologia di Merseburg, garantendo il traffico digitale localizzato all'interno della rete del campus. Rete campus 5G di alto livello sono già attive in altre istituzioni, come la Università Tecnologica del Brandeburgo o l'Ospedale Helios di Lipsia.

