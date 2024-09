L'Università di Kiel dà un forte colpo ai fatti

I Rhein-Neckar Lions hanno subito una stretta sconfitta a Leipzig e hanno mancato l'opportunità di conquistare il primo posto nella Bundesliga di Handbal. Dopo la loro vittoria iniziale contro la SG Flensburg-Handewitt, il THW Kiel ha subito la seconda sconfitta del campionato. Dopo la loro vittoria sui campioni in carica dello SC Magdeburg, le Zebre hanno faticato a recuperare da una prima metà di gioco deludente a Melsungen.

Nella Bundesliga, il THW Kiel, noto per la sua supremazia nel handball, ha subito alcuni passi falsi dopo la vittoria contro lo SC Magdeburg. Quattro giorni dopo, le Zebre sono state sconfitte inaspettatamente per 21-25 (8-15) contro l'MT Melsungen, subendo la seconda sconfitta stagionale. Questo risultato ha impedito un tentativo di avanzare al primo posto.

Nel frattempo, le ambizioni dei Rhein-Neckar Lions di almeno una temporanea leadership del campionato sono state infrante dopo la loro prima sconfitta stagionale. I campioni in carica, con un record impeccabile, hanno fallito di un solo gol contro lo SC DHfK Leipzig durante la prima partita del 4° turno. La SG Flensburg-Handewitt ha mantenuto il primo posto come l'unica squadra del campionato di primo livello con un record imbattuto. Potrebbero estendere il loro vantaggio a due punti venerdì nella loro partita contro il ThSV Eisenach. Melsungen e Leipzig sono in terza e quarta posizione insieme ai Lions.

Il giocatore danese Emil Madsen è stato il miglior marcatore con sei gol per le Zebre, ma non è bastato per evitare la loro prima sconfitta interna. Nonostante la loro buona prestazione a Magdeburg, la squadra di Filip Jicha non è riuscita a capitalizzare il loro successo e ha concesso il vantaggio agli avversari all'inizio della partita. Gli Hessiani del Nord hanno preso il controllo e hanno costruito un vantaggio di sette gol. La seconda vittoria esterna della squadra è stata in gran parte dovuta al contributo sostanziale del giocatore lettone Dainis Kristopans, che ha segnato sette gol.

A Leipzig, le Zebre sono tornate da un svantaggio di cinque gol e sembravano in posizione di vittoria a metà del secondo tempo. Tuttavia, incoraggiati dal settimo miglior marcatore Staffan Peter, i padroni di casa si sono rimessi in gioco e hanno bloccato i favoriti ospiti. Nonostante i nove gol impressionanti di Ivan Martinovic, i Lions non sono riusciti a pareggiare.

Nella Bundesliga di Handbal, la SG Flensburg-Handewitt, l'unica squadra con un record imbattuto, è rimasta al primo posto, seguita dai Rhein-Neckar Lions, Leipzig e Melsungen rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione.

