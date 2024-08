Entusiasti con la passione per la raccolta di diversi oggetti - L'Università di Hannover crea un'applicazione per identificare i funghi.

Un'attrezzo per l'identificazione dei funghi, battezzato ID-Logics, è stato lanciato dall'Università di Hannover. Questa app, sviluppata da un team di ricercatori, è principalmente rivolta a coloro che non hanno un mentore che possa insegnare loro l'identificazione dei funghi, come ha rivelato l'università. Il motivo di ciò è che la raccolta dei funghi senza le giuste conoscenze può portare alla raccolta accidentale di quelli tossici.

Mentre non completamente nuovo, l'app è stata estesa per includere una funzione di identificazione dei funghi. In precedenza, solo animali e piante potevano essere identificati tramite l'app. L'intenzione è quella di rendere il mondo affascinante dei funghi più accessibile e alleviare eventuali timori che le persone possono avere nei loro confronti, ha dichiarato l'università. Inoltre, l'app funge da strumento educativo.

A differenza di altre app simili, ID-Logics non opera attraverso il riconoscimento automatico delle immagini. Il rischio di interpretazione errata è troppo alto. Invece, l'app chiede agli utenti di fornire dettagli come il colore o la forma del fungo. Come si dice, "Più sono le caratteristiche fornite, più piccole sono le specie di funghi potenziali", si nota. Tuttavia, è consigliabile cercare il parere di un esperto in caso di incertezza.

Il progetto, principalmente finanziato dalla Fondazione per l'Ambiente Bingo della Bassa Sassonia, ha coinvolto non solo l'università, ma anche l'associazione ambientale BUND e la Società Tedesca di Micologia, che si concentra sulla ricerca sui funghi.

L'app ID-Logics, originaria dell'Università di Hannover, situata a Hannover, è ora in grado di identificare i funghi insieme agli animali e alle piante.

