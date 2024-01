L'Università di Gonzaga sospende gli abbonamenti dell'Hall of Famer John Stockton per aver sfidato il mandato della maschera Covid-19

L'ex playmaker degli Utah Jazz ha confermato che la scuola ha sospeso i suoi biglietti in un'intervista rilasciata sabato.

"Fondamentalmente si è trattato del fatto che mi chiedevano di indossare una maschera alle partite ed essendo una figura pubblica, una persona un po' più visibile, mi facevo notare un po' tra la folla", ha detto Stockton. "Per questo motivo hanno ricevuto delle lamentele e hanno ritenuto che, da parte dei vertici - di cui non si è parlato, ma da parte dei vertici -, avrebbero dovuto chiedermi di indossare una maschera o avrebbero sospeso i miei biglietti".

Stockton ha dichiarato allo Spokesman-Review che lui e la scuola hanno "discusso di varie cose del COVID per un paio d'anni".

La CNN ha contattato Stockton per un commento.

Secondo lo Spokesman-Review, Stockton si è espresso apertamente contro i vaccini Covid-19, le chiusure e le maschere obbligatorie. In precedenza aveva espresso le sue opinioni nel documentario "COVID e il vaccino: Truth, Lies and Misconceptions Revealed" che include commenti di medici noti per la diffusione di disinformazione.

Nell'intervista al documentario, Stockton sembra suggerire che più di 100 atleti professionisti siano morti a causa delle vaccinazioni, ma non ci sono prove a sostegno di tale affermazione.

"Credo che ormai sia altamente documentato, credo che siano 150, più di 100 gli atleti professionisti morti - atleti professionisti - nel fiore della loro vita, che sono morti vaccinati, proprio sul campo, proprio sul campo, proprio sul campo", ha detto Stockton nell'intervista del documentario.

Eventi avversi gravi dopo un vaccino Covid-19 sono rari, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare i decessi avvenuti in seguito a una vaccinazione, anche se non è chiaro se il vaccino ne sia la causa. Anche queste segnalazioni sono rare, secondo il CDC, e tutti i decessi segnalati vengono esaminati per individuare potenziali collegamenti con il vaccino.

"Il CDC riconosce 20.000 decessi causati dal vaccino (Vaccine Adverse Event Reporting System), che rappresentano solo l'1% dei casi reali. Quindi è più che probabile che i numeri reali siano molto più grandi, ma questo è ciò che sono disposti a concedere", ha detto Stockton in una lunga intervista allo Spokesman-Review. "Hanno chiuso i sistemi vaccinali precedenti per 25 morti e siamo ben oltre i 20.000 che ammettono. Oltre un milione di lesioni".

Le segnalazioni nel Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) del CDC sono volontarie - chiunque può inviarne una - e una segnalazione non significa che un vaccino abbia causato l'evento avverso descritto. Il CDC osserva che le segnalazioni potrebbero essere imprecise, casuali o non verificabili. Il CDC e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti utilizzano il VAERS per cercare modelli che richiedono ulteriori indagini.

"L'Università di Gonzaga continua a lavorare duramente per implementare e far rispettare i protocolli di salute e sicurezza imposti dallo Stato e dalla politica dell'Università, compreso il rafforzamento dell'obbligo di mascherarsi al chiuso", ha dichiarato la scuola in un comunicato di domenica.

"I partecipanti alle partite di basket sono tenuti a indossare sempre le mascherine", ha proseguito la scuola. "Non parleremo di azioni specifiche intraprese con individui specifici. Prendiamo sul serio l'applicazione dei protocolli di salute e sicurezza del COVID-19 e continueremo a valutare il modo migliore per mitigare i rischi posti dal COVID-19 con misure appropriate". La recente decisione di sospendere le concessioni nel McCarthey Athletic Center è un esempio di questo approccio. L'Università di Gonzaga attribuisce la massima priorità alla protezione della salute e della sicurezza degli studenti, dei dipendenti e della comunità".

Secondo il sito web della Gonzaga, per assistere agli eventi atletici in casa è necessaria una prova di vaccinazione o un test Covid-19 negativo effettuato entro 72 ore dall'evento.

Stockton ha dichiarato nell'intervista allo Spokesman-Review che il suo rapporto con la scuola non è definitivamente incrinato, ma "ha suggerito che potrebbe volerci del tempo per ripararlo".

"Penso che sicuramente il rapporto con Gonzaga sia stressante. Sono molto legato alla scuola", ha detto Stockton. "Faccio parte di questo campus da quando avevo probabilmente 5 o 6 anni. Sono nato a un paio di isolati di distanza e fin da piccolo mi intrufolavo in palestra e vendevo programmi per entrare nelle partite. Quindi, è teso ma non rotto, e sono sicuro che lo supereremo, ma non senza qualche conflitto".

Stockton è stato scelto da Gonzaga nel 1984 nel draft NBA e ha giocato 19 stagioni con gli Utah Jazz. Secondo il sito web del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, Stockton detiene il record di assist in una singola stagione. Stockton ha anche fatto parte del "Dream Team" maschile statunitense del 1992, che ha vinto l'oro, e l'ha vinto di nuovo nel 1996.

Jamie Gumbrecht della CNN Health ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com