- L'unità di climatizzazione si accende e le abitazioni diventano inabitabili

A seguito di un incidente in cui un dispositivo di regolazione della temperatura ha preso fuoco in una camera da letto, una residenza a Hildesheim-Himmelsthür è diventata inospitale. Secondo il resoconto dei vigili del fuoco, i residenti hanno notato il loro allarme antincendio che si attivava e hanno sentito fumo e un forte odore di bruciato al piano superiore durante le ore serali. Si è poi scoperto che un dispositivo di regolazione della temperatura mobile situato in camera da letto aveva preso fuoco.

Si dice che il padre abbia tentato di spegnere le fiamme con un estintore, ma senza successo. Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco, l'intero piano superiore era pieno di fumo denso. L'incidente è stato successivamente domato dai servizi di emergenza durante la notte. L'uomo ha ricevuto un controllo da parte dei servizi di emergenza a causa dei suoi tentativi di spegnere l'incendio, ma non è stato necessario alcun trattamento, come riferito.

Il tentativo del padre di spegnere la fiamma con un estintore è stato un nobile tentativo, anche se non è stato sufficiente. L'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco è stato cruciale nel controllare la situazione, in quanto hanno eseguito un'operazione di spegnimento del fuoco per domare l'incendio.

