- L'unità antiterrorismo sta proteggendo anche Star-Guest.

Prima ancora che i concerti inizino all'interno delle mura dello stadio, c'è una massiccia presenza di forze dell'ordine, inclusi unità specializzate. Sono state istituite zone ristrette enormi e rigorosi controlli all'ingresso. A partire da mercoledì, Coldplay si esibirà in quattro concerti sold-out consecutivi a Vienna come parte del loro "Music of the Spheres" tour. Nonostante l'aumento dell'allerta terroristica dopo l'annullamento dei tre concerti di Taylor Swift, questi spettacoli sono previsti per andare avanti. Le misure di sicurezza potenziate, anche nel settore dei trasporti pubblici, non riguardano solo Coldplay.

Più di 240.000 fan sono attesi per quattro giorni di concerti consecutivi, con Chris Martin (47), il frontman, che canta brani come "Viva La Vida". Si consiglia ai fan di tenere conto di code più lunghe a causa dei controlli rigorosi dell'ID e delle borse. Non sono ammessi borse di dimensioni superiori al formato A4 e bottiglie d'acqua. I media austriaci citano il Ministro dell'Interno Gerhard Karner che afferma che la polizia si sta "estremamente" preparando per questo evento.

Un concerto segreto di Swift come apertura?

All'inizio di agosto, i concerti di Taylor Swift (34) sono stati bruscamente interrotti a causa di presunti minacce terroristiche. Il malcontento dei fan austriaci della cantante rimane irrisolto. Tuttavia, c'è un barlume di speranza per gli Swifties: la stazione radio austriaca "Ö3" suggerisce che l'artista americana potrebbe apparire come ospite a sorpresa in uno dei concerti di Coldplay. Con il suo "The Eras Tour" che si conclude a Londra il 20 agosto, ha il tempo.

I fan di Coldplay non sono impressionati

Un'apparizione inaspettata di Taylor Swift potrebbe non significare molto per molti dei 195.000 follower di Coldplay che hanno acquistato i biglietti per uno dei loro tre concerti sold-out a Vienna. I concerti di Coldplay sono completamente sold-out. Secondo "The Sun", la cantante sarebbe "desperatamente" alla ricerca di un modo più adeguato per risarcire privatamente per l'inconveniente. "The Sun" ipotizza che Taylor Swift potrebbe girare il suo prossimo video musicale a Vienna.

