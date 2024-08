L'Unione sta affrontando un declino di fronte alla presenza di Pauli.

La seconda partita della Bundesliga inizia con un'atmosfera di moderata eccitazione: l'Unione Berlino ottiene una vittoria difficile contro il FC St. Pauli grazie a un tiro da lontano deviato. La squadra di Amburgo, di recente promossa, lotta per emergere nella massima divisione e subisce la seconda sconfitta consecutiva senza produrre attacchi pericolosi. Un giocatore dell'Unione si congeda.

Con la partenza volontaria del nazionale Robin Gosens negli ultimi minuti delle trattative, l'Unione Berlino vince la sua seconda partita della Bundesliga. Con una modesta vittoria per 1-0 (1-0) contro il promosso FC St. Pauli, la squadra guidata dall'allenatore Bo Svensson sale temporaneamente in vetta alla classifica. Nella loro partita di debutto, hanno pareggiato 1-1 contro il precedente club di Svensson, il FSV Mainz 05.

Benedict Hollerbach (34) ha segnato il gol decisivo per l'Unione, riprendendo la stagione con una vittoria dopo un pareggio per 1-1 contro il FSV Mainz 05 nella loro prima partita. Nel frattempo, lo St. Pauli lottava per un inizio perfetto, scivolando ulteriormente con la seconda sconfitta in altrettante partite dopo una sconfitta per 0-2 contro il 1. FC Heidenheim.

La partenza imminente di Robin Gosens aleggiava pesantemente prima della partita, con poca chiarezza fino a un'ora prima del calcio d'inizio. Sky aveva riferito un possibile trasferimento alla Fiorentina, che il direttore sportivo dell'Unione, Horst Heldt, ha confermato prima della partita.

Esilio Rapido di Robin Gosens

"Pensavo che Robin avrebbe giocato oggi, ma poi è arrivata la notizia e abbiamo accelerato il trasferimento", ha spiegato Heldt a DAZN. Il trasferimento non era basato su ragioni sportive, ma personali. Dopo un anno difficile a Berlino, dove hanno rischiato la retrocessione e hanno mancato gli Europei casalinghi dopo aver lasciato l'Inter Milan, Gosens è tornato in Italia.

Inaspettatamente, era sembrato che sarebbe rimasto a Berlino. Il nuovo arrivato Tom Rothe ha sostituito Gosens sulla fascia sinistra, uno dei tre cambi dalla partita con il Mainz. Tuttavia, la partita è iniziata lentamente, con entrambe le squadre impegnate in intense battaglie a centrocampo. L'Unione ha gradualmente aumentato i suoi sforzi offensivi.

Lucas Tousart (33) ha attaccato il portiere del Hamburg Nikola Vasilj con un tiro potente dalla distanza. Il successivo corner è stato passato a Hollerbach, che ha sparato un tiro da 18 metri che ha rimbalzato su Karol Mets in rete. Solo due minuti dopo, Jordan ha colto un'opportunità dopo un errore catastrofico dei giocatori dello St. Pauli, ma è stato fermato da Vasilj.

La seconda metà è stata segnata da una scarsità di highlights, con la lotta per la possessione che dominava il gioco. Diogo Leite (51) ha avuto la migliore occasione quando ha lanciato un tiro da lontano che ha mancato di poco la porta. Gli ospiti hanno cercato di generare più occasioni nitide, con il sostituto Adam Dzwigala (77) che è venuto vicino con un colpo di testa che ha oscillato appena oltre il palo di Berlino.

Dopo l'esilio rapido di Robin Gosens, l'Unione Berlino ha continuato il suo inizio vincente nella Bundesliga con una vittoria per 1-0 contro il FC St. Pauli, grazie al gol deviato di Benedict Hollerbach.

