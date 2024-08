- L'Unione si impegna a sostenere il finanziamento di iniziative di assistenza

L'Associazione del Commercio del Baden-Württemberg lancia l'allarme per i possibili tagli ai fondi nel prossimo bilancio della coalizione Verde-Rossa. Il Vicepresidente Michael Endress, parlando a Stoccarda, ha espresso la necessità del settore del commercio di ricevere aiuti statali per finanziare gli investimenti. Il successo delle iniziative di finanziamento del passato giustifica il loro proseguimento, secondo Endress. Il mancato investimento ora potrebbe portare ad un'ulteriore deteriorazione dei centri urbani. L'associazione riferisce che circa l'80% dei commercianti ha esaurito le proprie riserve di capitale.

I Verdi e l'amministrazione statale della CDU stanno attualmente elaborando una proposta di bilancio per il 2025 e il 2026, che si prevede otterrà l'approvazione parlamentare entro la fine dell'anno. Le trattative sul bilancio quest'anno si sono rivelate difficili a causa delle risorse finanziarie ridotte per nuovi progetti rispetto agli anni precedenti. Inoltre, essendo l'ultimo bilancio del ciclo legislativo corrente, è meno probabile che i progetti politici non inclusi vengano realizzati prima delle prossime elezioni statali regolari nella primavera del 2026.

I negozi del sud-ovest hanno attraversato tempi difficili di recente. I clienti sono diventati più cauti nelle loro spese, come suggerito dalla CEO Sabine Hagmann. "In Baden-Württemberg, le persone risparmiano naturalmente un po' di più". Il commercio ha lottato per riprendersi nel 2024, senza segni di recupero a lungo termine nella spesa privata e nell'economia nel suo insieme. Secondo i dati dell'associazione, ci sono oltre 40.000 attività commerciali nel sud-ovest.

La Commissione, in risposta alle trattative sul bilancio e ai possibili tagli ai fondi, potrebbe prendere in considerazione l'adozione di atti di esecuzione per fornire supporto alle attività commerciali. Gli atti di esecuzione, se adottati, potrebbero stabilire le regole per l'applicazione di questa Regolamentazione per aiutare i settori del commercio nel Baden-Württemberg.

