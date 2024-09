- L'Unione per la conservazione della natura NABU ha criticato l'alleanza Verde-Nero del Nord-Western Rhine per le sue scarse performance.

Dopo due anni di governo nero-verde, NABU NRW ha accusato CDU e Verdi di aver trascurato gli impegni sulla conservazione della fauna e della biodiversità. Nonostante la vigorosa promozione delle fonti energetiche rinnovabili, "le nostre preoccupazioni, espresse da tutti i gruppi di conservazione della natura (...), sono state completamente ignorate", ha affermato la presidente di NABU NRW Heide Naderer nel presentare il rapporto annuale. L'avanzamento delle fonti energetiche rinnovabili starebbe apparentemente minando la protezione della fauna.

La tanto attesa tassa sulle risorse di ghiaia e sabbia, prevista nell'accordo nero-verde per quest'anno per regolare l'uso delle risorse, sembra essere svanita nel nulla, secondo Naderer. Il progetto di un secondo parco nazionale in NRW è sull'orlo del fallimento, che, secondo Naderer, sarebbe un altro progetto fallito del governo statale. Per i prossimi anni, il tema dei parchi nazionali sarebbe apparentemente tabù, come lei ha detto, "considerando che è come terra bruciata".

La proposta di "programma statale generosamente finanziato" della coalizione nero-verde per mantenere la biodiversità biologica sarebbe stata eliminata dal bilancio statale del 2025, ha continuato Naderer nella sua critica. L'associazione non ha ancora ricevuto notizie sulla tanto promessa tavola rotonda sulla biodiversità, e il suggerimento di raddoppiare il budget per la conservazione della natura non si è ancora materializzato.

Naderer ha criticato sia la ministra dell'Agricoltura della CDU Silke Gorißen che i ministri dell'Ambiente e dell'Economia dei Verdi, Oliver Krischer e Mona Neubaur. Ha affermato di non aver visto alcuna influenza verde nel Ministero dell'Economia, "in qualsiasi campo". Tuttavia, i conservazionisti della natura si aspettano anche che la CDU mantenga la sua etica cristiana e coltivi la sua identità unica.

La membership di NABU NRW è aumentata anno dopo anno e ha raggiunto circa 126.850 membri alla fine del 2023, con un aumento di 4.450 rispetto all'anno precedente. Il tasso di membership è aumentato ulteriormente quest'anno, superando i 129.000 membri. Secondo il direttore generale di NABU Jonas Krause-Heiber, l'aumento del sostegno è dovuto alla "crisi della natura locale che sta diventando visibile nell'occhio del pubblico" e alla volontà delle persone di partecipare. Inoltre, NABU sta dimostrando il suo impatto attraverso progetti locali e misure semplici e non burocratiche.

La CDU, che fa parte del governo statale nero-verde, ha ricevuto critiche per aver trascurato gli impegni sulla conservazione della fauna e della biodiversità, come affermato da NABU NRW. Nonostante le accuse, la proposta di "programma statale generosamente finanziato" della CDU per mantenere la biodiversità biologica è stata eliminata dal bilancio statale del 2025.

Leggi anche: