- L'Unione Oliver Ruhnert considera di candidarsi al Bundestag

Oliver Ruhnert, capo scout dell'Union Berlin, sta valutando la possibilità di candidarsi al Bundestag e di lasciare il club della Bundesliga di calcio. "Se voglio essere eletto al Bundestag, devo iniziare nel 2025. Potrei benissimo fare quel passo", ha detto il 52enne al "Westfalenpost". "Sarebbe l'ultima occasione per me. A mio avviso, sarei troppo vecchio in seguito."

Ruhnert è coinvolto nella politica locale della sua città natale, Iserlohn (Renania Settentrionale-Vestfalia), da molto tempo. L'ex membro dell'SPD e della Sinistra ha recentemente aderito all'Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento (APB).

Non manager aziendale dall'estate

Una candidatura al Bundestag potrebbe significare la fine del suo periodo all'Union. "Sì, purtroppo, entrambi non funzionerebbero. Lavoro incredibilmente felice per il 1. FC Union Berlin, amo il calcio", ha detto Ruhnert. "Ma mi piace anche la politica, e ho la sensazione che ora sia il momento per persone che sono nuove e hanno una lunga storia nella politica locale."

Il 52enne ha lasciato l'incarico di manager aziendale su sua richiesta durante l'estate e è tornato al dipartimento di scouting. La sua partenza da Köpenick era stata oggetto di speculazioni per qualche tempo.

