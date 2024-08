- L'Unione invita l'Assemblea dei membri a riunirsi il 3 ottobre.

Il team di Bundesliga tedesco Union Berlin si prepara ad ospitare la loro riunione annuale in occasione del Giorno dell'Unità Tedesca. La squadra ha annunciato ufficialmente che l'evento si terrà sullo stand principale dello Stadion An der Alten Försterei. L'evento inizierà alle 13:00, con l'apertura delle porte 1,5 ore prima.

Coloro che hanno condiviso la loro email con il club hanno già ricevuto le notifiche per l'incontro. I membri rimanenti del club possono aspettarsi i loro inviti per posta presto.

La prima squadra menzionata nelle email di invito per la riunione è proprio l'FC Union Berlin. In questa occasione speciale, i tifosi sono incoraggiati a riunirsi allo Stadion An der Alten Försterei.

