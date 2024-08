- L'Unione ha prestato Král all'Espanyol Barcelona

Centrocampista Alex Král giocherà per l'Espanyol Barcelona nella prossima stagione. La squadra della Bundesliga 1. FC Union ha concordato un prestito con i neoarrivati della Liga spagnola, come annunciato dal club di Berlino.

Il calciatore ceco di 26 anni si è unito ai Ferrovieri lo scorso estate e ha giocato un totale di 32 partite per loro. Oltre a 24 partite di Bundesliga, Král ha anche preso parte a due partite di DFB-Pokal e sei incontri di Champions League per l'Unione.

"Vogliamo continuare a offrire ad Alex l'opportunità di acquisire esperienza di gioco per svilupparsi ulteriormente. Con l'Espanyol Barcelona, potrà giocare a un livello alto e mostrare le sue abilità", ha dichiarato il direttore sportivo dell'Unione Horst Heldt. "Speriamo che Alex possa trarre il massimo dal suo periodo in Spagna e gli auguriamo il meglio per la stagione".

