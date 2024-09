- L'Unione europea sta organizzando un importante raduno migratorio.

Dalla Unione arrivano richieste decise al vertice sulla immigrazione della coalizione del semaforo, dell'Unione e degli Stati federali - mentre il governo federale lancia avvertimenti sulle aspettative elevate. "Suggerirei di rimandare per ora e non creare aspettative troppo alte", ha dichiarato la portavoce del governo Christiane Hoffmann a Berlino.

Cosa chiede l'Unione

Il leader della CDU Friedrich Merz, assente tra i partecipanti, ha ribadito le richieste di una significativa riduzione dell'immigrazione in Germania il giorno prima. "Il problema vero è la pressione migratoria incontrollata in corso", ha detto il leader della frazione dell'Unione. Ha sottolineato la necessità di respingimenti ai confini tedeschi. "Se non ci sarà un accordo domani, allora non c'è bisogno di ulteriori discussioni", ha dichiarato Merz lunedì sera a Osnabrück.

Il presidente della conferenza dei ministri, il capo del governo dell'Assia Boris Rhein, aveva richiesto una "svolta nella politica migratoria" la settimana precedente. Lunedì ha ribadito le richieste dell'Unione: "Il governo federale deve continuare con i controlli ai confini interni e finalmente avviare respingimenti consistenti ai confini. Abbiamo bisogno anche di una attuazione coerente delle regole di Dublino a livello europeo, più paesi sicuri di origine, procedimenti di asilo in paesi terzi. Dovrebbe essere possibile la deportazione in Afghanistan e Siria. La cittadinanza deve essere ritirata ai criminali e alle persone pericolose, e devono essere migliorate le possibilità di deportazione e detenzione".

Anche la presidentessa della BSW Sahra Wagenknecht si batte per una posizione ferma in materia di immigrazione. "Invece di soluzioni temporanee, abbiamo bisogno della fine politica dell'immigrazione incontrollata", ha detto al "Mondo". "Coloro che sono già nel paese ma sono stati respinti perdono anche il diritto all'assistenza". I residenti da un paese terzo sicuro non hanno diritto all'asilo e non hanno diritto ai benefici dei contribuenti.

Cosa presenta la coalizione del semaforo

Secondo il governo federale, la base per i consultazioni è il "pacchetto di sicurezza" approvato la settimana precedente - una risposta all'attacco con coltello a Solingen con tre vittime. Include misure in tre aree: un approccio più severo verso il ritorno dei richiedenti asilo respinti nei loro paesi di origine, passi per combattere il terrorismo islamico in modo più deciso e il rafforzamento della legge sulle armi.

Tra le altre cose, è previsto che i rifugiati per i quali un altro paese europeo è responsabile non riceveranno più benefici in Germania - se questo paese è disposto a riprenderli (casi di Dublino). È prevista anche una proibizione delle lame a scatto e un'espulsione più facile dalla protezione in Germania per i migranti che hanno commesso un crimine.

Un gruppo di lavoro del governo federale e degli stati esplorerà le possibilità di migliorare la procedura di Dublino - ovvero le regolamentazioni per la deportazione dei richiedenti asilo verso altri stati europei responsabili di loro. Questo è stato il caso dell'aggressore sospettato di Solingen, che avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria.

Cosa avverte il commissario per la migrazione

Il commissario per la migrazione del governo federale, Reem Alabali-Radovan, ha messo in guardia contro una "attenzione unilaterale al rafforzamento della politica migratoria". Il "pacchetto di sicurezza" dovrebbe rafforzare la protezione contro il terrorismo, la violenza e il crimine, ha detto il politico SPD all'editoriale network Germany (RND). "È importante che questo accada senza sospetti generali e affermazioni generiche".

La migrazione e la sicurezza interna cadono principalmente sotto la giurisdizione degli stati. Anche se l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) prende decisioni sulle domande di asilo, gli uffici per l'immigrazione sono agenzie degli stati. Anche le deportazioni sono ultimately una questione degli stati, sebbene possano cercare il supporto della polizia federale nella loro esecuzione.

Il miglioramento della cooperazione tra il governo federale e gli stati è anche un'area chiave delineata nel pacchetto di sicurezza del governo. Un gruppo di lavoro congiunto del governo federale e degli stati esplorerà i modi per migliorare la procedura di Dublino - le regolamentazioni per la deportazione dei richiedenti asilo verso altri stati europei responsabili di loro. Questo è stato il caso dell'aggressore sospettato di Solingen, che avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria.

Incontro riservato programmato

Si prevede che il vertice al Ministero federale dell'Interno includa, tra gli altri, il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser, il ministro federale della Giustizia Marco Buschmann e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock. Sono attesi anche rappresentanti delle frazioni della coalizione. Per la frazione dell'Unione, è atteso il responsabile della frazione Thorsten Frei. L'Assia rappresenterà il lato dell'Unione per gli stati e la Bassa Sassonia il lato dell'SPD. Il governo non prevede di comunicare dopo l'incontro. È prevista una riunione riservata.

La politica migratoria della coalizione del semaforo, guidata dal capo del governo dell'Assia Boris Rhein, si allinea con le richieste dell'Unione, chiedendo controlli ai confini più stretti, respingimenti coerenti e una migliore attuazione delle regole di Dublino. Tuttavia, il commissario per la migrazione del governo federale, Reem Alabali-Radovan, consiglia di non concentrarsi unilaterale

Leggi anche: