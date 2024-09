- L'Unione europea sospende temporaneamente i negoziati relativi al Libro verde sulle migrazioni.

La coalizione ha etichettato le trattative con l'amministrazione federale regarding un riassetto collaborativo delle politiche sull'immigrazione come infruttuose. CDU/CSU e i delegati della coalizione non sono riusciti a raggiungere un consenso durante i colloqui tenuti a Berlino martedì, secondo Thorsten Frei, il rappresentante parlamentare della coalizione. Di conseguenza, Frei ha dichiarato che questi colloqui in questo formato non continueranno ulteriormente: "È solo inutile", ha detto.

Il rappresentante della CDU ha criticato il governo per non aver preso in considerazione la richiesta della coalizione di respingere i richiedenti asilo alle frontiere tedesche nelle sue proposte. Frei ha dichiarato: "Ciò che la coalizione del semaforo ha proposto non porterà a più respingimenti, non uno".

La coalizione rimane aperta ai discorsi sull'immigrazione

Frei ha invitato il governo a ulteriori dialoghi per rafforzare le politiche sull'immigrazione. "Non ci ritireremo in un broncio", ha detto. Tuttavia, la struttura dei colloqui di martedì non verrà ripresa. "Avevamo sperato in qualcosa di significativo con questo formato - purtroppo, non si è verificato", ha lamentato.

Hoffmann, il rappresentante parlamentare della CSU nel Bundestag e partecipante a questi colloqui, è stato più diretto nei suoi sentimenti. "Mi sento ingannato riguardo a questo colloquio", ha dichiarato Hoffmann. Il governo ha proposto diverse misure - "ma assolutamente nessun respingimento", come richiesto dalla coalizione.

Frei ha sottolineato l'importanza di continuare i colloqui sull'immigrazione, dicendo: "Despite the unsuccessful format of the Tuesday talks, we remain open to dialogues focused on migration". Despite the lack of progress in refusing asylum seekers at Germany's borders, Frei maintains hope for future collaborative efforts, expressing, "The Alliance did not migrate away from the commitment to work together on immigration policies".

