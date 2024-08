- L'Unione europea si trova attualmente ad affrontare una grave situazione.

Joker Yorbe Vertessen porta Union Berlin e il loro allenatore esordiente Bo Svensson alla vittoria. Nella prima fase della DFB-Pokal, i berlinesi hanno lottato per un 1-0 (0-0) contro la squadra di Division IV Greifswalder FC. Davanti a 4.319 spettatori allo stadio Greifswalder Volksstadion, il belga subentrato ha segnato il gol decisivo per i favoriti in casa nel 67° minuto.

La squadra di casa ha offerto una prestazione coraggiosa contro la squadra della Bundesliga, con il difensore Diogo Leite che ha lasciato il campo inaspettatamente a causa di un infortunio durante l'ultima sessione di allenamento. È stato sostituito dal nuovo arrivato austriaco Leopold Querfeld.

Difesa Union disorganizzata

All'inizio, la difesa dell'Union ha mostrato segni di disorganizzazione. Nel terzo minuto, un errore tra Querfeld e il portiere di Berlino Frederik Rönnow ha quasi dato a Johannes Manske di Greifswald l'opportunità per un tiro libero, ma gli è mancata la potenza per superare Rönnow prima della linea. L'Union ha impiegato del tempo per trovare il suo ritmo e ha dominato la metà campo degli ospiti, ma le occasioni sono state poche e rare nel primo tempo.

Nonostante la pausa, l'intensità della partita è rimasta alta, con l'Union che ha aumentato i suoi sforzi per controllare l'avversario. Tuttavia, il gol di Vertessen, nato da un semplice uno-due con Benedict Hollerbach, ha colto di sorpresa la difesa di Greifswald.

Dopo aver segnato, l'Union ha momentaneamente perso la sua supremazia, con Soufian Benyamina che ha rinvigorito la squadra. Nel 77° minuto, il fratello della leggenda dell'Union Karim Benyamina ha colpito la traversa di Berlino. L'Union ha cercato di assicurarsi la vittoria, ma gli underdog sono rimasti minacciosi con gli attacchi in contropiede.

